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07.12.2020 в 14:35

Чак Норрис, танки и котики в новогодней рекламе World of Tanks

Только один человек может спасти праздники в этом году

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2020 год настолько суров, что даже Чаку Норрису пришлось пересесть на танк. Американский актер и мастер боевых искусств снялся в новогодней рекламе игры World of Tanks.

В небольшом городке все готовятся к празднику. И все бы ничего, если бы один из новогодних проказников не поставил весь праздник под угрозу — рыжий кот взобрался на елку и не смог спуститься. Но для «Крутого Уокера» это не проблема.

Также актер принял участие в «Новогоднем наступлении» — боевых задачах в World of Tanks, которые его персонаж предложит игрокам. Если пользователь справится со всеми 27 задачами, то Норрис станет командиром одной из машин и заговорит своим невозмутимым голосом.

До того, как водить танк, Норрис передвигался на Fiat — он стал лицом коммерческих автомобилей Fiat Professional. «Чак Норрис — подлинное воплощение ценностей компании: целеустремленность, надежность, компетентность и близость к народу», — расскал автопроизводитель.

World of Tanks Чак Норрис
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