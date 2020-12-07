Чак Норрис, танки и котики в новогодней рекламе World of Tanks

2020 год настолько суров, что даже Чаку Норрису пришлось пересесть на танк. Американский актер и мастер боевых искусств снялся в новогодней рекламе игры World of Tanks.

В небольшом городке все готовятся к празднику. И все бы ничего, если бы один из новогодних проказников не поставил весь праздник под угрозу — рыжий кот взобрался на елку и не смог спуститься. Но для «Крутого Уокера» это не проблема.

Также актер принял участие в «Новогоднем наступлении» — боевых задачах в World of Tanks, которые его персонаж предложит игрокам. Если пользователь справится со всеми 27 задачами, то Норрис станет командиром одной из машин и заговорит своим невозмутимым голосом.

До того, как водить танк, Норрис передвигался на Fiat — он стал лицом коммерческих автомобилей Fiat Professional. «Чак Норрис — подлинное воплощение ценностей компании: целеустремленность, надежность, компетентность и близость к народу», — расскал автопроизводитель.