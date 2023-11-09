Агентство Deasign и Casademont показали прочную ассоциацию мясных деликатесов с Испанией

Casademont — это испанские мясные деликатесы, которые готовятся по традиционным испанским рецептам под контролем испанских экспертов. В 2023 году бренд начал расширять свою аудиторию и запустил новую охватную кампанию. При разработке концепции ролика команде Deasign Russia нужно было донести главную мысль: «Casademont — это Испания». Креаторы раскрыли это сообщение так: Casademont настолько прочно вошел в жизнь испанцев, что название бренда стало уже именем нарицательным. Чтобы это показать, в ролике не использовали других слов, кроме названия бренда.

Яков Ионычев, креативный директор Deasign Съемки попадали на апрель, а нам было важно получить солнечные уличные кадры, похожие на Испанию. Снимать в России было еще рано, даже в Сочи. Поэтому мы стали сравнивать разные продакшн-подходы, направления, хромакей, Барселону, Белград, и Стамбул, и, даже, Ташкент. В итоге, именно в Ташкенте нам удалось подобрать точечные локации, которые создают испанский вайб, тепло и солнце

Кастинг также был необычным — команда проекта хотела найти актеров, похожих на испанцев, а для озвучивания ролика брали настоящих испанских актеров, чтобы получить правильное произношение и характерный акцент.

Яна Прокофьева, старший бренд-менеджер Casademont: Для нас было важно отразить в ролике два главных момента: Показать аутентичность бренда и его принадлежность к Испании. Подсветить наши флагманские продукты — нарезки Casademont, Jamon Serrano и Fuet Extra — именно они стали героями видеоролика. Обе задачи выполнены на отлично!

Состав творческой группы

Casademont (клиент)

Директор по маркетингу категории «Готовые блюда» ТД «Черкизово»: Ирина Ким

Руководитель направления по стратегическому планированию и эффективности портфеля: Елена Родина

Старший бренд-менеджер Casademont: Яна Прокофьева

Координатор отдела маркетинга Черкизово: Надежда Фролова

Deasign (агентство)

Директор по клиентскому сервису и старший стратег: Кирилл Несин

Исполнительный продюсер: Мария Благословенская

Аккаунт-менеджер: Марина Хохлова

Креативный директор: Яков Ионычев

Креатор: Анастасия Марченко

Storm production (продакшен)

Продюсер: Полина Петрова

Режиссер: Алексей Звонцов

Художник-постановщик: Даня Зупник