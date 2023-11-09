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18+
09.11.2023 в 10:49

Агентство Deasign и Casademont показали прочную ассоциацию мясных деликатесов с Испанией

В ролике звучит только название бренда

Casademont — это испанские мясные деликатесы, которые готовятся по традиционным испанским рецептам под контролем испанских экспертов. В 2023 году бренд начал расширять свою аудиторию и запустил новую охватную кампанию. При разработке концепции ролика команде Deasign Russia нужно было донести главную мысль: «Casademont — это Испания». Креаторы раскрыли это сообщение так: Casademont настолько прочно вошел в жизнь испанцев, что название бренда стало уже именем нарицательным. Чтобы это показать, в ролике не использовали других слов, кроме названия бренда.

Яков Ионычев, креативный директор Deasign

Съемки попадали на апрель, а нам было важно получить солнечные уличные кадры, похожие на Испанию. Снимать в России было еще рано, даже в Сочи. Поэтому мы стали сравнивать разные продакшн-подходы, направления, хромакей, Барселону, Белград, и Стамбул, и, даже, Ташкент. В итоге, именно в Ташкенте нам удалось подобрать точечные локации, которые создают испанский вайб, тепло и солнце

Кастинг также был необычным — команда проекта хотела найти актеров, похожих на испанцев, а для озвучивания ролика брали настоящих испанских актеров, чтобы получить правильное произношение и характерный акцент.

Яна Прокофьева, старший бренд-менеджер Casademont:

Для нас было важно отразить в ролике два главных момента:

  1. Показать аутентичность бренда и его принадлежность к Испании.
  2. Подсветить наши флагманские продукты — нарезки Casademont, Jamon Serrano и Fuet Extra — именно они стали героями видеоролика.

Обе задачи выполнены на отлично!

Состав творческой группы

Casademont (клиент)

Директор по маркетингу категории «Готовые блюда» ТД «Черкизово»: Ирина Ким
Руководитель направления по стратегическому планированию и эффективности портфеля: Елена Родина
Старший бренд-менеджер Casademont: Яна Прокофьева
Координатор отдела маркетинга Черкизово: Надежда Фролова

Deasign (агентство)

Директор по клиентскому сервису и старший стратег: Кирилл Несин
Исполнительный продюсер: Мария Благословенская
Аккаунт-менеджер: Марина Хохлова
Креативный директор: Яков Ионычев
Креатор: Анастасия Марченко

Storm production (продакшен)

Продюсер: Полина Петрова
Режиссер: Алексей Звонцов
Художник-постановщик: Даня Зупник

видео Испания Креатив Deasign Russia Casademont
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