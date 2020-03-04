Бывший PR-директор АДВ Антон Шестаков перешел в «СберДевайсы»

Антон Шестаков стал PR-директором компании «СберДевайсы». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Антон Шестаков: Сбербанк очень быстро меняется, становится настоящей экосистемой со множеством сервисов и продуктов. Я давно наблюдал за происходящими изменениями и, признаюсь, был приятно удивлен масштабами и скоростью. И я рад стать частью этой компании в настолько интересный момент ее жизни.

Шестаков проработал в АДВ с мая 2017 по декабрь 2019 года, после чего перешел на должность директора по маркетингу b2b-продуктов вьетнамского браузера Coc Coc. Также в разное время он был PR-директором в онлайн-кинотеатре ivi и компании Data-Centric Alliance, специализирующейся на работе с большими данными.

Компания «СберДевайсы» зарегистрирована в октябре 2019 года и на 100% принадлежит «дочке» Сбербанка — ООО «Цифровые активы». Основной вид деятельности — «производство компьютеров и периферийного оборудования». В феврале компания «СберДевайсы» представила свое первое устройство для широкой аудитории — ТВ-приставку Okko Smart Box.