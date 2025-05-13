Экс-директор «ФрутоНяни» Наталья Медунова возглавит «Черноголовку»

Управляющая компания «Черноголовка» объявила о смене генерального директора. Наталия Сахнина, руководившая группой пять лет, покидает пост и сосредоточится на развитии новых бизнес-направлений, однако она останется в совете директоров. Ее место займет Наталья Медунова, ранее возглавлявшая АО «Прогресс» — производителя детского питания под брендом «ФрутоНяня», рассказали в РБК.

За время руководства Сахниной выручка компании выросла более чем в пять раз — с 9,5 до 53 млрд рублей. «Черноголовка» укрепила позиции на рынке: ее доля в сегменте напитков в натуральном выражении увеличилась до 15,4%, компания сохранила лидерство в категории лимонадов и вышла на второе место в нише напитков со вкусом колы. Производственные мощности увеличились в четыре раза, а сама группа превратилась из производителя лимонадов в крупный FMCG-холдинг.

Компания активно заняла освободившиеся после ухода Coca-Cola и PepsiCo ниши и приобрела ряд активов международных брендов. В состав группы вошли российские подразделения Kellogg's и Matti, детское питание Kraft Heinz и производитель азиатских напитков «Вельта». Благодаря сделке с Kraft Heinz был создан бренд детского питания Gipopo и запущена линейка из 65 новых продуктов. Количество заводов группы выросло с шести до пятнадцати, в том числе был открыт новый завод в Узбекистане. Акционеры выразили надежду на аналогичный успех новых проектов, которыми займется Сахнина.

Новая глава компании Наталья Медунова начала карьеру в «Вимм-Билль-Данн», затем работала в российском подразделении PepsiCo, где в 2015 году заняла пост директора по работе с ключевыми клиентами. С 2019 по февраль 2025 года она возглавляла компанию «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). В «Черноголовке» уверены, что Медунова справится с масштабными задачами, стоящими перед группой.

Основанная в 1998 году, группа «Черноголовка» начинала с производства лимонадов и воды, а сегодня работает в трех направлениях: напитки, продукты питания и детское питание. В ее ассортимент входят также снеки, мюсли, кондитерские изделия и готовые завтраки. Среди приобретений — заводы Kellogg's в Воронеже, Пскове и Вязьме, а также два предприятия по производству детского питания Kraft Heinz в Иваново и Ставропольском крае.

Ранее мы писали о том, как «Черноголовка» совместно с Rodcher Creative и Heads перезапустили марку детского питания Heinz под брендом Gipopo. Основой айдентики стал персонаж, который исторически использовался на упаковке и в коммуникации.