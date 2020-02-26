Бывший директор Nielsen возглавит Thomson Reuters

Канадская медиагруппа Thomson Reuters сообщила о смене руководства. Новым исполняющим директором станет Стив Хэскер, ранее возглавлявший исследовательскую службу Nielsen.

Стив Хаскер займет свой пост 15 марта. В настоящее время он работает старшим советником в одном из крупнейших инвестфондов мира, американском TPG Capital. Ранее он был главой агентства CAA Global, президентом и операционным директором исследовательской компании Nielsen, а также имеет опыт работы в консалтинговых агентствах PwC и McKinsey.

Стив Хаскер: Thomson Reuters — это компания, которую я уважаю. Поэтому я счастлив, что присоединяюсь к этой команде.

Нынешний глава Thomson Reuters Джим Смит станет председателем совета директоров благотворительного подразделения Thomson Reuters — Thomson Reuters Foundation. Медиахолдинг Thomson Reuters был образован в 2008 году после слияния информационной компании Thomson Corporation и агентства Reuters. Под руководством Смита в 2018 году финансово-аналитическое подразделение компании Thomson Reuters было реорганизовано в отдельную компанию и продано.