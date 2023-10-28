Бывший дилер Renault в России требует с концерна полмиллиарда рублей

Бывший официальный дилер Renault в России «РТДС центр» подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с французского автоконцерна 534 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Однако суть требований не раскрывается.

Официальным дилером Renault компания «РТДС центр» стала в 1994 году. Сейчас несмотря на отсутствие поставок автомобилей французского бренда в Россию, компания продолжает их сервисное обслуживание и продает оригинальные запчасти и аксессуары. С 2022 года является официальным дилером OMODA, Changan и Chery.

Французский автоконцерн Renault ушел из России в 2022 году. Российские активы группы Renault перешли в госсобственность. Концерн передал контролирующую долю (68%) в «АвтоВАЗе» в управление ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение 6 лет, а 100% бывшего ЗАО «Рено Россия» в собственность Москвы и был переименован в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"».

Общая сумма расходов Renault из-за ухода из России только по итогам первого полугодия 2022 года составила €2,3 млрд. Компания лишилась рынка, который по количеству проданных автомобилей был вторым в общем объёме продаж.