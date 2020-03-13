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13.03.2020 в 14:40

Бывший чиновник Роскомнадзора будет отвечать в Минкульте за кинематографию

Официальное назначение Максима Ксензова еще не состоялось

© РИА Новости / Виталий Белоусов

Бывший сотрудник Роскомнадзора и аппарата правительства Максим Ксензов может быть назначен на должность замминистра культуры, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Как пишет издание, на новой должности Ксензов будет отвечать за кинематографию, цифровизацию и библиотеки. Он уже принимал участие в совещании у премьера Михаила Мишустина с заместителями министерств и ведомств, отвечающих за цифровую трансформацию. Оно прошло 12 марта, в списке его участников экс-чиновник был представлен как заместитель директора бывшего департамента проектной деятельности правительства и кандидат на должность заместителя министра культуры.

В начале 2000-х Ксензов работал в компаниях, которые занимались спутниковой связью, в 2004 году перешел в Росохранкультуры, который позднее превратился в Роскомнадзор, где отвечал в том числе за блокировку ресурсов. В 2016 году он покинул ведомство и несколько месяцев проработал в Национальной медиа группе, а потом перешел в ВЭБ. С осени 2018 года Ксензов работает в аппарате правительства.

В конце января Владимир Мединский уступил пост министра культуры, который он занимал с 2012 года, Ольге Любимовой. Она известна как сценарист, продюсер и шеф-редактор более 80 документальных фильмов. В 2015−2016 годах она была советником в департаменте кинематографии Минкультуры, занимаясь вопросами документального кино.

С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала», с 2018 года — департамент кинематографии министерства культуры РФ. Владимир Мединский после отставки станет помощником президента России

Роскомнадзор Минкульт
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