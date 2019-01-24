Бюджет Санкт-Петербурга недополучил 3 млрд рублей на торгах по наружной рекламе

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга провела проверку работы учреждений, подведомственных Комитету по печати. Аудиторы нашли 540 нарушений и замечаний на общую сумму 4,1 млрд рублей. Но наиболее крупный ущерб, на 3,1 млрд рублей, бюджет получил во время торгов по наружной рекламе, сообщает ТАСС.

В КСП установили, что начальная цена лотов на право 10-летней аренды мест для билбордов была сформирована без учета инфляционных рисков. По итогам конкурса был заключен 21 договор на общую сумму 9,7 млрд рублей. Если бы Комитет по печати заложил прогноз по инфляции, бюджет мог бы получить на 3,1 млрд рублей больше.

Кроме того, «Городской центр рекламы и праздничного оформления» заключил с Комитетом договор, который позволял от его имени подписывать контракты на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Это противоречит закону «О конкуренции». По этой причине бюджет не досчитался 609,7 млн рублей.

Более 19,8 млн рублей бюджет города не получил в связи с тем, что Комитет по печати не выполнил распоряжение губернатора Санкт-Петербурга о ежегодном установлении тарифных расценок.

В ходе проверки также выявлено, что Комитет и подконтрольные ему учреждения не всегда эффективно использовали свои средства. Так, более 71 млн рублей не попало в бюджет из-за ошибок по взысканию расходов на демонтаж и хранение рекламных конструкций.

Глава Комитета по печати Сергей Серезлеев не согласился с претензиями КСП. По его словам, изначально пункт о корректировке на инфляцию был в конкурсной документации, но его исключили оттуда по настоянию Федеральной антимонопольной службы. План устранения прочих выявленных недостатков уже разработан, сообщил он.