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01.06.2025 в 16:31

Burger King представил меню на огне дракона

Новинка приурочена к премьере продолжения фильма «Как приручить дракона»

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Burger King представил тематическое меню, вдохновленное вселенной «Как приручить дракона». Новинки стали частью рекламной кампании, приуроченной к премьере продолжения анимационного франшизы от Universal Pictures и DreamWorks Animation.

Ключевой позицией в меню стал Dragon Flame-Grilled Whopper — классический бургер, «поджаренный на огне дракона», в булочке красно-оранжевого цвета с говядиной, беконом, сыром, салатом, томатами, луком и фирменными соусами.

Помимо него, в линейку вошли острые моцарелла-фри с калабрийским чили, десерт Viking’s Chocolate Sundae с печеньем и шоколадом, а также Soaring Strawberry Lemonade на основе натурального сока.

Креативная концепция построена на сочетании «огненной» кулинарии Burger King и эстетики фэнтези-мира. Кампания сопровождается запуском мобильной игры Night Fury Flight в приложении бренда. Участники могут выполнять задания и получать призы.

Премьера фильма состоится 13 июня.

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