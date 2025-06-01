Burger King представил меню на огне дракона

Burger King представил тематическое меню, вдохновленное вселенной «Как приручить дракона». Новинки стали частью рекламной кампании, приуроченной к премьере продолжения анимационного франшизы от Universal Pictures и DreamWorks Animation.

Ключевой позицией в меню стал Dragon Flame-Grilled Whopper — классический бургер, «поджаренный на огне дракона», в булочке красно-оранжевого цвета с говядиной, беконом, сыром, салатом, томатами, луком и фирменными соусами.

Помимо него, в линейку вошли острые моцарелла-фри с калабрийским чили, десерт Viking’s Chocolate Sundae с печеньем и шоколадом, а также Soaring Strawberry Lemonade на основе натурального сока.

Креативная концепция построена на сочетании «огненной» кулинарии Burger King и эстетики фэнтези-мира. Кампания сопровождается запуском мобильной игры Night Fury Flight в приложении бренда. Участники могут выполнять задания и получать призы.

Премьера фильма состоится 13 июня.