Burger King и Fila выпустили кроссовки FX-33, рождённые из огня

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King и производитель спортивных товаров Fila представили коллаборацию «Born From Fire». В рамках неё компании создали кроссовки FX-33. Также бренды выпустили рекламный ролик о новинке, пишет The Drum.

Кроссовки в баскетбольном стиле сочетают в себе коричневые и оранжевые оттенки Burger King и фирменный белый цвет Fila. По бокам обувь украшена вставками с изображением огня.

В рамках коллаборации компании также выпустили рекламный ролик о FX-33. Его разработало агентство David. В центре видео — бургер, который под действием огня превращается в кроссовки.