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17.11.2023 в 19:08

Burger King и Fila выпустили кроссовки FX-33, рождённые из огня

Бренды представили рекламный ролик о новинке

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King и производитель спортивных товаров Fila представили коллаборацию «Born From Fire». В рамках неё компании создали кроссовки FX-33. Также бренды выпустили рекламный ролик о новинке, пишет The Drum.

Кроссовки в баскетбольном стиле сочетают в себе коричневые и оранжевые оттенки Burger King и фирменный белый цвет Fila. По бокам обувь украшена вставками с изображением огня.

Burger King и Fila выпустили кроссовки FX-33, рождённые из огня Burger King и Fila выпустили кроссовки FX-33, рождённые из огня Burger King и Fila выпустили кроссовки FX-33, рождённые из огня

В рамках коллаборации компании также выпустили рекламный ролик о FX-33. Его разработало агентство David. В центре видео — бургер, который под действием огня превращается в кроссовки.

Burger King Кроссовки коллаборация Fila
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