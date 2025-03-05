«Тебе выбирать, кому помогать»: посетители «Бургер Кинга» смогут распределять пожертвования фондам

Посетители сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», оформляя заказы, могут голосовать за благотворительные фонды, куда направится часть денег от покупок. Компания распределит пожертвования в соответствии с выбором покупателей.

Благотворительный фонд можно выбрать при заказе в мобильном приложении. В течение года итоги голосования фиксируются трижды. Первые три месяца со старта программы деньги будут перечисляться ежемесячно. Пожертвования распределят между фондами пропорционально числу набранных голосов.

Каждый фонд отчитывается о полученных деньгах на своих информационных ресурсах, что делает процесс прозрачным для всех участников. На старте программы посетители «Бургер Кинг» могут отдать свой голос за фонд «Подари жизнь», «Фонд Хабенского», «Лиза Алерт» и другие. К инициативе могут присоединиться и другие фонды.