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05.02.2024 в 15:10

Александр Брычкин стал гендиректором сети «Читай-город — Буквоед»

Топ-менеджер будет реализовывать обновлённую стратегию компании

Бывший глава корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин возглавил крупнейшую в России книжную сеть «Читай-город — Буквоед». Топ-менеджер вступил в должность в январе и будет реализовывать обновлённую стратегию компании. Об этом пишут «Ведомости».

Брычкин стал гендиректором ключевых юрлиц книжной сети — ООО «Читай-город», ООО «Буквоед», ООО «Новый книжный М» и АО «АСТ». Эксперту предстоит развивать взаимодействие с читателями во всех каналах продаж книг — в магазинах, на сайте и приложении сети.

Ранее Брычкин возглавлял корпорацию «Российский учебник», которая в 2019 году была продана консорциуму инвесторов с участием группы «Спутник», а в 2020-м вошла в состав издательства «Просвещение». В 2021 году Брычкин стал руководителем дирекции по электронной коммерции «Читай-город — Буквоед».

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