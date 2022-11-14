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14.11.2022 в 13:10

«Брусника» и Instinct представили бесконечный поток желаний

В новом флайте кампании креаторы объединили противоположности

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Девелопер «Брусника» запустил новый флайт рекламной кампании «Строим разную жизнь». Креаторы агентства Instinct рассказали в ролике историю о противоречивых желаниях владельцев недвижимости. Например, молодые родители больше всего мечтают о покое, а другие, наоборот, думают о пополнении в семье. Кто-то спасается от одиночества в общении, а некоторые предпочитают в спокойной обстановке смотреть на звёзды.

Мечтать о разном — нормально, считают в компании. Потому что «своё решение найдётся для каждого», а желания мотивируют нас двигаться дальше.

Кроме того, концепт поддержит размещение креатива в формате наружной рекламы. Её слоганы строятся на объединении противоположностей — сов и жаворонков, любителей собак и кошек, интровертов и экстравертов, романтиков и прагматиков.

Ранее «Брусника» и Instinct представили, как строить разную жизнь — в ролике от режиссёра Ладо Кватании креаторы подчеркнули, что квартиры застройщика подойдут как для экстравагантной модели, так и для человека-невидимки.

Состав творческой группы:

«Брусника» (клиент)

Instinct (агентство)

Hype Production (продакшн)

Режиссёр: Мурад Ногмов
Продакшн-директор: Филипп Южанин
Продюсер: Андрей Самсонов

Hype Production Instinct Брусника
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