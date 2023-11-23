«Брусника» и «Восход» поблагодарили риэлторов за их труд

Агентство «Восход» и девелопер «Брусника» запустили кампанию-благодарность агентам по недвижимости с участием которых совершается каждая вторая сделка. В ролике — песня с единственным словом «Спасибо!».

«В 2023 году агенты помогли более 7 тыс. человек стать жителями «Брусники». Они приобрели квартиры с гардеробными и мастер-спальнями, террасами и отдельным входом, постирочными и панорамными окнами, вторым светом и цокольным этажом. Продукт девелопера и умение риэлторов его продавать позволили людям изменить жизнь, стать счастливее», — отметили в компании.

Андрей Губайдуллин, креативный директор «Восхода»: Отношение к агентам по недвижимости в нашей стране неоднозначное. А на самом деле риэлторы делают счастливыми и застройщиков, и покупателей. Риэлторы находят, риэлторы рекомендуют и, наконец, продают. И получают благодарности от покупателей в этом случае тоже риэлторы, а не девелопер. Но «Брусника» не против.

Кампания стартовала одновременно в наружке, на радио, в интернете и чатах риэлторов.

Предыдыщий креатив от «Восхода» был продолжением кампании о том, как инженеры делают жизнь лучше. Во второй части в центре ролика — юный житель одного из ЖК «Брусники». Он исследует окружающую территорию и не перестает задавать вопросы: «почему липа?», «почему береза?», «почему так?», «зачем здесь?», «почему видно?», «почему громко?», «почему тихо?» и так далее.