Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Gooroo.works
Panda Ads
LOOKY

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.11.2023 в 16:04

«Брусника» и «Восход» поблагодарили риэлторов за их труд

Кампания стартовала одновременно в наружке, на радио, в интернете и чатах агентов по недвижимости

6

Агентство «Восход» и девелопер «Брусника» запустили кампанию-благодарность агентам по недвижимости с участием которых совершается каждая вторая сделка. В ролике — песня с единственным словом «Спасибо!».

«В 2023 году агенты помогли более 7 тыс. человек стать жителями «Брусники». Они приобрели квартиры с гардеробными и мастер-спальнями, террасами и отдельным входом, постирочными и панорамными окнами, вторым светом и цокольным этажом. Продукт девелопера и умение риэлторов его продавать позволили людям изменить жизнь, стать счастливее», — отметили в компании.

Андрей Губайдуллин, креативный директор «Восхода»:

Отношение к агентам по недвижимости в нашей стране неоднозначное. А на самом деле риэлторы делают счастливыми и застройщиков, и покупателей. Риэлторы находят, риэлторы рекомендуют и, наконец, продают. И получают благодарности от покупателей в этом случае тоже риэлторы, а не девелопер. Но «Брусника» не против.

Кампания стартовала одновременно в наружке, на радио, в интернете и чатах риэлторов.

Предыдыщий креатив от «Восхода» был продолжением кампании о том, как инженеры делают жизнь лучше. Во второй части в центре ролика — юный житель одного из ЖК «Брусники». Он исследует окружающую территорию и не перестает задавать вопросы: «почему липа?», «почему береза?», «почему так?», «зачем здесь?», «почему видно?», «почему громко?», «почему тихо?» и так далее.

агентство восход жк брусника
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.