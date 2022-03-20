Правительство Британии покупало рекламу в российских соцсетях для «борьбы с фейками» (обновлено)

Центр правительственной информации (Government Information Cell), о создании которого на базе МИД Великобритании стало известно в феврале, использовал рекламу в российский соцсетях для продвижения собственной повестки. Как выяснил The Telegraph, структура была разработана для борьбы с «российской дезинформацией» по поводу проходящей сейчас спецоперации на территории Украины.

Деятельность Центра направлена на выявление ложных сведений среди информационных материалов, а также продвижение в соцсетях позиции Великобритании по поводу конфликта, направленной на пользователей из России. Например, новое ведомство отвечало за распространение видеообращения премьер-министра Бориса Джонсона к россиянам после начала спецоперации.

Так как по решению РКН площадки Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы в России, Центр правительственной информации Британии поручил агентствам размещать рекламу в российских соцсетях — например, во «ВКонтакте» (VK). Таким образом, «обычные россияне» на локальных ресурсах смогут узнать мнение британского правительства по главному информационному поводу, пишет издание.

UPD: Пресс-служба VK опровергла новость о продвижении рекламы для борьбы с «российской дезинформацией» по заказу британского правительства: «Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию. На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству РФ».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России. За правонарушение россиянам грозит штраф до 1,5 млн руб. или до трёх лет лишения свободы. Если распространение ведётся с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, то штраф увеличится до 5 млн руб., а тюремный срок — от пяти до десяти лет. Если правонарушение повлечёт тяжкие последствия, то наказание составит от 10 до 15 лет тюрьмы.