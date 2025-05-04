Бренд «Юбилейное» признан общеизвестным

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск компании «Мон'дэлис Русь» и признал незаконным отказ Роспатента в признании товарного знака «Юбилейное» общеизвестным на территории России, пишут РИА Новости. Это решение укрепит позиции одного из самых узнаваемых брендов печенья на рынке и обеспечит его дополнительной правовой защитой.



Ранее Роспатент отказал производителю в регистрации товарного знака как общеизвестного, заявив, что на указанную дату — 31 мая 2009 года — потребители якобы ассоциировали обозначение «Юбилейное» не с заявителем, а с другим производителем — фабрикой «Большевик». Кроме того, по мнению ведомства, бренд не достиг достаточного уровня узнаваемости именно в привязке к заявителю.



Суд, однако, отклонил эти доводы. В постановлении указано, что российское законодательство не требует, чтобы товарный знак обязательно ассоциировался с конкретной компанией. Ключевым критерием является общественная известность самого обозначения среди широкой аудитории.



История бренда «Юбилейное» насчитывает более ста лет. Впервые печенье с этим названием появилось в 1913 году, к 300-летию дома Романовых, и с тех пор стало неотъемлемой частью потребительской культуры. После приватизации фабрика «Большевик» перешла под контроль международной корпорации Kraft Foods, а затем — Mondelēz International. Сегодня «Юбилейное» остается одним из лидеров в категории печенья на российском рынке.



Благодаря решению суда по интеллектуальным правам бренд сможет получить статус общеизвестного товарного знака, что существенно расширит его возможности по борьбе с подделками и недобросовестной конкуренцией.