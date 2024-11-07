Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2024 в 12:20

Бренд Yelli исследовал удивление от еды

В рекламном ролике производитель измерил мозговые волны потребителей во время дегустации и создал «Индекс удивления»

Бренд Yelli — основатель категории продуктов для легкого приготовления блюд с фокусом на новые вкусовые открытия. В новой рекламной кампании бренд повысил свою экспертизу по гастрономическому удивлению и организовал научное исследование совместно с лабораторией «НейроБренд» и рекламным агентством DARK Creative Agency .

Тридцать испытуемых дегустировали разные блюда Yelli, а нейробиолог фиксировал изменения их мозговой активности с помощью электроэнцефалографа. В результате удалось дифференцировать мозговые центры, отвечающие за эмоции от еды, измерить интенсивность реакции и создать «Индекс удивления», который размещен на упаковках блюд Yelli, чтобы потребители могли сами выбирать, как сильно они удивятся за ужином.

Виктория Дорошенко, руководитель маркетинговых коммуникаций ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка»:

Нам важно не только повышать знание марки, но каждый раз удивлять потребителя чем-то совершенно новым по сравнению с конкурентами. Поэтому в дополнение к традиционной охватной кампании мы решили инвестировать в полноценное исследование эмоций во время еды. Кажется, такого еще никто не делал!

Команда проекта совместно с видеопродакшеном Agenda Media Group подготовила отчетное видео про исследование, из которого смонтировала динамичное OLV и десяток эмоциональных продуктовых роликов для медиапродвижения. Кампания поддерживается постами в соцсетях бренда, которые рассказывают подробнее о ходе исследования и различных вкусных лайфхаках.

Александр Сопенко, креативный директор DARK Creative Agency:

Главным вызовом проекта было не потерять реальную «научность» в угоду красивой картинке. Поэтому мы приняли решение провести полноценное исследование с настоящими неподготовленными потребителями. Несколько дней команда провела в маленькой лаборатории, слушая писк приборов, зашкаливающих от эмоций! Теперь «Индекс удивления» составлен на основе реальных данных и отражает впечатления обычных людей.

Yelli
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.