Бренд Yelli исследовал удивление от еды

Бренд Yelli — основатель категории продуктов для легкого приготовления блюд с фокусом на новые вкусовые открытия. В новой рекламной кампании бренд повысил свою экспертизу по гастрономическому удивлению и организовал научное исследование совместно с лабораторией «НейроБренд» и рекламным агентством DARK Creative Agency .

Тридцать испытуемых дегустировали разные блюда Yelli, а нейробиолог фиксировал изменения их мозговой активности с помощью электроэнцефалографа. В результате удалось дифференцировать мозговые центры, отвечающие за эмоции от еды, измерить интенсивность реакции и создать «Индекс удивления», который размещен на упаковках блюд Yelli, чтобы потребители могли сами выбирать, как сильно они удивятся за ужином.

Виктория Дорошенко, руководитель маркетинговых коммуникаций ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка»: Нам важно не только повышать знание марки, но каждый раз удивлять потребителя чем-то совершенно новым по сравнению с конкурентами. Поэтому в дополнение к традиционной охватной кампании мы решили инвестировать в полноценное исследование эмоций во время еды. Кажется, такого еще никто не делал!

Команда проекта совместно с видеопродакшеном Agenda Media Group подготовила отчетное видео про исследование, из которого смонтировала динамичное OLV и десяток эмоциональных продуктовых роликов для медиапродвижения. Кампания поддерживается постами в соцсетях бренда, которые рассказывают подробнее о ходе исследования и различных вкусных лайфхаках.