Браузер Chrome может быть продан за 20 млрд долларов

Если предложение Министерства юстиции США о продаже Chrome в рамках антимонопольного разбирательства против Google будет принято, сумма сделки легко может достичь 15−20 млрд долларов, учитывая 3 млрд активных ежемесячных пользователей браузера. Это решение может стать исторической мерой давления на одну из самых крупных технологических компаний.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Минюст США намерен через суд обязать Google продать браузер Chrome. Кроме этого, ведомство предложило ограничить использование чужого контента для ответов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) в результатах поиска, а также отделить операционную систему Android от других сервисов Google, включая магазин приложений Google Play.

В августе окружной суд Вашингтона постановил, что Google нарушил антимонопольное законодательство, установив монополию на рынке поисковых систем через соглашения с производителями устройств и веб-браузерами об использовании его поисковика в их продуктах по умолчанию. Суд счел, что подобные «миллиардные» сделки затрудняют конкуренцию другим интернет-поисковикам.