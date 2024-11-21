Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
Елена Корниенко (Elena Korn)

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.11.2024 в 18:55

Браузер Chrome может быть продан за 20 млрд долларов

Сделка может состояться в рамках антимонопольного дела против Google

Если предложение Министерства юстиции США о продаже Chrome в рамках антимонопольного разбирательства против Google будет принято, сумма сделки легко может достичь 15−20 млрд долларов, учитывая 3 млрд активных ежемесячных пользователей браузера. Это решение может стать исторической мерой давления на одну из самых крупных технологических компаний.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Минюст США намерен через суд обязать Google продать браузер Chrome. Кроме этого, ведомство предложило ограничить использование чужого контента для ответов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) в результатах поиска, а также отделить операционную систему Android от других сервисов Google, включая магазин приложений Google Play.

В августе окружной суд Вашингтона постановил, что Google нарушил антимонопольное законодательство, установив монополию на рынке поисковых систем через соглашения с производителями устройств и веб-браузерами об использовании его поисковика в их продуктах по умолчанию. Суд счел, что подобные «миллиардные» сделки затрудняют конкуренцию другим интернет-поисковикам.

Google Минюст Chrome Сделки браузер минюст сша
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.