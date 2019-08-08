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08.08.2019 в 18:45

Бот в Telegram FreeOmon обработал почти полмиллиона фотографий за два дня

Автоматизированный механизм добавляет ОМОНовцев на фотографии пользователей

6 августа в мессенджере Telegram появился бот FreeOmon, который автоматически накладывает ОМОНовцев на фотографии, которые присылают пользователи. За два дня технологией воспользовались 70 тыс. пользователей, обработав более 400 тыс. фотографий.

Сегодня создатель бота, Анатолий Капустин, отправил пользователям канала сообщение с просьбой оформить подписку или сделать пожертвование изданию «Медиазона», напоминая о контексте, который подтолкнул твиттер-блогера на создание бота.

Пользователи интернета активно делятся в социальных сетях вариантами получившихся фотоколлажей. Некоторые из них загружали не только свои фотографии, но и кадры из фильмов, а также работы известных живописцев.

Редакция Sostav тоже не осталась в стороне и протестировала бота, результат вы можете увидеть ниже.

Светлана Макагон
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