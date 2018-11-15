Россияне покупают контрафакт из-за экономии

Российский рынок поддельных товаров в сфере товаров легкой промышленности в 2017 году превысила 20% с объемом 725 млрд руб. Такой контрафакт покупают 23% россиян, так как их привлекает низкая цена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглаву Минпромторга Виктора Евтухова.

42% граждан разных возрастов и уровня доходов покупают контрафакт только из-за его низкой цены. Чаще всего россияне приобретают контрафактные товары легкой промышленности (23%), продукты питания (21%) и фармацевтические препараты (10%).

При этом, покупая продукцию под известными брендами, потребитель не всегда может отличить, выпущена ли она официальным правообладателем или ее просто скопировали.

«Зачастую потребители, к сожалению, делают свой выбор, не всегда задумываясь о качестве тех товаров, тех продуктов, которые они покупают, особенно если продукция предлагается по низким ценам, по ценам ниже, чем она на самом деле должна стоить. И, к сожалению, не всегда потребитель понимает, что он приобретает, что ему предлагают, кто это произвел, в каких условиях это произведено, соблюдены ли требования технических регламентов по безопасности — как минимум, базовые», — отметил Евтухов.