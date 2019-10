«Бодипозитив — это преступление»: в мире отмечается день борьбы с ожирением

View this post on Instagram

#Repost @bazili0 @download.ins --- Наш бро! Жжом! 🔥 🔥 🔥 Напоминаю - сегодня всемирный #деньборьбысожирением Ударим нашими результатами по чуме 21 века! Прошу в личку Ваши фото до и после. Можно не монтировать. И так же прошу репостов. Ожирение - смертельное заболевание, а пропаганда бодипозитива - ПРЕСТУПЛЕНИЕ.