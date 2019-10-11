«Бодипозитив — это преступление»: в мире отмечается день борьбы с ожирением

Сегодня во всем мире отмечается день борьбы с ожирением — глобальной проблемы всего человечества. В большинстве стран Европы ожирением страдает 15−25% взрослых. При этом в последнее время в мире наблюдается рост частоты ожирения у детей, подростков и даже домашних животных.

Роспотребнадзор напомнил, что ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на три-пять лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. При этом практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением.

Роспотребнадзор: Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом), это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания.

Избыточный вес в детстве — значимый фактор, влияющий на ожирение во взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в шесть лет, страдают ожирением во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%.

По данным Royal Canin, ожирение является заболеванием номер один среди российских кошек (диагностировано у 26%) и номером два среди собак (22%). Избыточные килограммы у собаки или кошки провоцируют более 20 заболеваний, повышают риск развития диабета, сердечно-сосудистых проблем и ортопедических нарушений. Ожирение животного — это следствие переедания. «Бодипозитив» среди домашних животных — вариант социальной нормы: тучность и упитанность питомцев, как правило, вызывают умиление, а не обеспокоенность.

Мария Ларина, руководитель ветеринарного направления Royal Canin в России: Если питомец просит еду — это вовсе не означает, что она ему действительно нужна. Скорее всего, вашей кошке или собаке просто не хватает внимания, но они не знают других способов коммуникации с вами.

К 2030 по прогнозам ВОЗ до 41% всего населения будут иметь избыточный вес. Роспотребнадзор советует гражданам, чтобы предотвратить развитие ожирения, снизить долю рафинированных продуктов и фастфуда в рационе, увеличить физические нагрузки, а также внедрить здоровое питание в школе и на работе. Основополагающие принципы похудения кошек и собак те же, что и у людей: сокращать суточное потребление калорий и больше двигаться.

Сегодня в соцсетях проходит флешмоб: пользователи размещают свои фото и хвастаются историями о том, как смогли похудеть. «Ожирение — смертельное заболевание, а пропаганда бодипозитива — преступление», — уверены они.

Отказ от повышенного содержания сахара и замена продуктов менее калорийными является частью стратегии многих глобальных компаний. Например, Coca-Сola за 2018 год на 30−80% сократила сахар в напитках Fanta, Sprite и Sсhweppes, а McDonald's заменил картошку фри морковными палочками. Российские диетологи неоднократно высказались за ограничение рекламы сладкого, а в Лондоне и вовсе запретили рекламу фастфуда в общественном транспорте.