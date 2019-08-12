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12.08.2019 в 17:50

Бодипозитив добрался до детей: бренд Milka раскритиковали за требования к детям-актерам в рекламе

Толстых и/или рыжих мы на экране можем не увидеть

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Пользователи социальных сетей осудили кондитерский бренд Milka за абсолютно некорректные требования к участникам детского кастинга для съемок в рекламных кампаниях. В правилах отбора есть пункты о лишнем весе у детей, а также рыжих волосах, которых у будущих героев рекламы быть не должно.

Критерии кастинга у бренда шоколада оказались довольно жесткими. И если ограничения по росту и возрасту ребенка еще можно понять, то запрет на рыжих детей и детей с лишним весом пользователи посчитали настоящей дискриминацией.

Milka также уточнил, что лицом бренда смогут стать исключительно «прекрасные и ангельские» дети.

Реакция общественности не заставила себя ждать. Мало того, что инфоповод напрямую связан с дискриминацией по внешности, которую так любят обсуждать в соцсетях, так еще и касается не взрослых, а детей.

«Представьте себе, каково будет детям, которые этот кастинг по разным причинам не пройдут?! Получается, они просто недостаточно красивы! Это обеспечит им неуверенность в себе на всю оставшуюся жизнь!» — восклицают в сети.

Произошедшее объяснили сбоем в программе — мол, это был рабочий вариант описания параметров кастинга, который не являлся окончательным и тем более не предназначался для широкой публики. О том, как этот рабочий вариант попал в сеть, не сообщается.

Свой комментарий поспешила оставить и компания Mondelez (производитель Milka). В нем представители компании также сожалеют о случившемся и заверяют — это просто недоразумение.

Milka:

Мы со всей серьезностью и ответственностью относимся к нашей рекламе и кастингу на участие в ней. Вышеописанное не является реальным брифом на предстоящий кастинг и не соответствует стандартам нашей компании.

Мы бы никогда не одобрили таких критериев для детей, поэтому в данный момент мы в срочном порядке изучаем ситуацию с нашим кастинговым агентством, чтобы понять, как и почему это произошло.

Mondelez Milka
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