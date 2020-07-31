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31.07.2020 в 17:55

Bloomberg: Facebook получит права на видео Sony и Universal. Чтобы конкурировать с YouTube

Соцсеть также предлагает артистам и компаниям купить эксклюзивные права на некоторые клипы

Facebook заключила ряд соглашений о получении прав на показ музыкальных видео, пишет Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией. Цель — конкурировать с YouTube в этой сфере, утверждают собеседники издания.

Скорее всего, стороны объявят о партнерстве в ближайшее время. По информации источников, Facebook заключила контракты с Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group.

Клипы — один из самых популярных жанров на YouTube, и Facebook уже давно ищет законные пути, чтобы дать пользователям возможность смотреть видео и делиться ими на платформе, отмечает издание.

Соцсеть также предлагает некоторым артистам и компаниям выкупить эксклюзивные права на клипы, даже если владение будет временным, говорят источники. Иногда Facebook выражает готовность оплатить затраты на производство видео и затем продвигать его на своей платформе для большего охвата.

Накануне глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания пытается развивать видеосервис, чтобы авторы могли создавать «сообщества» зрителей и спонсоров, а не «просто собирать просмотры». Это «что-то, что намного сложнее сделать на YouTube, Twitch или других подобных продуктах», — сказал он.

Facebook YouTube Warner Music Group Sony Music Universal Music
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