Платформа инфлюенсер-аналитики BloggerBase запускает self-service

Резидент фонда «Сколково» — аналитическая компания BloggerBase — раньше работала только с партнерами агентства Woombat , но уже с 5 октября запускает формат селф-сервиса, где может зарегистрироваться любой представитель бренда.

Это первый сервис, предназначенный для поиска блогеров на YouTube сразу по 12 фильтрам и с выгрузкой медиаплана. BloggerBase обновляет и анализирует информацию о более чем 30 тыс. YouTube-каналах раз в сутки. Для новых пользователей будет доступна бесплатная версия платформы.

Владислав Лазин, директор по продукту BloggerBase: Сейчас на рынке нет такой платформы, которая могла бы делать все и сразу в планировании инфлюенсер-кампании в YouTube. Кто-то предлагает больше блогеров, но без прогнозирования цен и аналитики отдельного видео; кто-то подключил меньшее количество блогеров, но прогнозирует цены и дает пересечение аудитории. Без грамотного планирования и составления качественного медиаплана не получится эффективной реализации. Именно поэтому мы вложили в BloggerBase максимум функций для этапа планирования. А бонусом мы сделали выгрузку медиапланов в любом формате.

Среди 30 тыс. можно найти наиболее подходящего блогера со всего рынка и получить анализ канала и отдельно каждого видео, узнать рыночную стоимость рекламы у блогера и прогнозируемое CPV размещения, а также посмотреть пересечение по подписчикам и активной аудитории.

В основе предоставляемых данных лежит глубокий анализ методами эконометрики и математической статистики. Предиктивное моделирование реализуется алгоритмами машинного обучения, глубинных и сверточных нейронных сетей. Каждая модель проходит тщательную кросс-валидацию и только при удовлетворении поставленной точности интегрируется в продакшн.

В рамках работы селф-сервиса есть возможность найти лидера мнений по 12 расширенным фильтрам — даже самых неочевидных ютюберов разных тематик и размеров. Например, по полу, возрасту и гео аудитории. Информация по динамике просмотров, подписчиков, ER позволит узнать, насколько интересен канал аудитории, а также определить отсутствие накруток. Функция «Пересечение» позволит найти максимально подходящих блогеров с похожей аудиторией или, наоборот, с минимальным пересечением.

Конкретное видео YouTube-канала можно отсортировать по следующим критериям: количество лайков/дизлайков, количество комментариев, ER видео, место в трендах и количество дней в трендах (если было попадание в тренды). Абсолютно по каждому каналу можно прогнозировать рыночную цену блогера и узнать CPV.

После тщательного отбора можно сформировать финальный медиаплан, в котором будет отображаться суммарная информация по блогерам, и выгрузить его в любом удобном формате (csv, xlsx, pdf).