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21.05.2019 в 16:35

Блогеры LiveJournal смогут давать своим ЖЖ собственное доменное имя

Раньше такая опция была доступна единственному блогеру – Илье Варламову

Depositphotos

LiveJournal запустил новую опцию для блогеров — возможность давать журналам собственное доменное имя, сообщается в пресс-релизе. Теперь для этого надо зарегистрировать доменное имя у одного из регистраторов, а затем пройти процедуру указания имени в магазине ЖЖ.

Такой подход позволяет одновременно добиться двух целей — совместить возможность ведения блога и при этом по факту получить собственный отдельный сайт. При этом остаются лучшие свойства обоих подходов, отмечается в сообщении: участие в рейтингах и категоризации, поисковая оптимизация, удобные инструменты продвижения и аналитики и подчеркнутая исключительность в названии. Стоимость услуги составит 29 долларов в год.

Наталия Арефьева, руководитель проекта LiveJournal:

На 2019 год мы запланировали несколько важных изменений Живого Журнала, которые повысят его привлекательность для создателей контента. Привязка к домену актуальна в первую очередь для тех, кто развивает свой блог как полноценный авторский медиаресурс и работает над продвижением своего личного бренда. Мы много обсуждали с блогерами, в том числе топовыми, какие функции были бы им полезны для развития дневников, и привязка к домену стала одной из самых востребованных. Стоимость услуги составит 29 долларов в год.

Елена Миро, автор блога miss_tramell:

Время анонимов прошло — они стали скучны, неинтересны и, главное, неавторитетны. Только то мнение, которое озвучено реальным человеком, имеет сегодня право на существование. Я уверена, что именно такие авторские СМИ имеют право на жизнь. Только они интересны, авторитетны и будут востребованы в будущем. Только у них есть это самое будущее. Доменное имя для своего блога — это как раз и есть то, о чём я сказала.

Рустем Адагамов, автор блога drugoi:

«Живой Журнал» и сейчас, спустя 20 лет, продолжает оставаться самой лучшей, самой мощной издательской платформой для блогеров. За эти годы ЖЖ не только стал уникальным массивом информации, но и помог множеству талантливых журналистов, писателей, художников, фотографов стать известными, обрести свою аудиторию. Сейчас «Живой Журнал» делает очередной шаг навстречу своим авторам — с его помощью они смогут обрести свое уникальное имя в Сети, свой домен. Это то, чего мы все давно ждали.

LiveJournal Илья Варламов ЖЖ
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