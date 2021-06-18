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18+
18.06.2021 в 09:00

Google и YouTube начали удерживать у российских блогеров налог за просмотры контента в США

Требование не распространяется на налоговых резидентов России

Компания Google (владеет YouTube) напомнила российским блогерам, что с июня 2021 года доходы, полученные от просмотра контента с территории США, будут облагаться налогом по ставке 30%. Служба внутренних доходов США рассматривает такой доход как роялти, пояснила Федеральная налоговая служба России (ФНС).

С учетом договора между Россией и США об избежании двойного налогообложения, «доходы от авторских прав и лицензий (роялти), получаемые лицом с постоянным местопребыванием в Российской Федерации, облагаются налогом только в Российской Федерации».

Таким образом Google не будет удерживать подоходный налог США с доходов от размещения рекламы блогеров — российских налоговых резидентов. При этом статус налогового резидента РФ нужно подтвердить через соответствующую форму, которую Google разослала пользователям.

«Физические лица самостоятельно исчисляют и уплачивают налог с полученного дохода, а также представляют налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом», — добавили в ФНС.

Google заявила о своих планах обязать блогеров платить НДФЛ в марте этого года. Пользователи должны были предоставить налоговую информацию в компанию AdSense до конца мая.

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