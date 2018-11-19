В Москве вручили первую российскую премию в области веб-индустрии

В Москве прошла церемония вручения первой российской премии в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter. Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву признали самой влиятельной онлайн-персоной страны.

Победителем в категории «Лучший веб-сериал» стал проект «Бар «На грудь»» (режиссер Ирина Вилкова). Это веб-сериал о том, как жители Петербурга приходят в питейное заведение, чтобы обсудить воображаемую безнадежность бытия и поделиться душещипательными рассказами.

Лучшим шоу признана «Лига плохих шуток» — юмористический баттл, в котором участники делятся друг с другом несмешными историями.

Онлайн-персоной года стала блогер и ведущая телепрограммы «Орел и решка. Перезагрузка» Настя Ивлеева. Спецприз получил видеоблогер Юрий Дудь — он отмечен за вклад в развитие веб-индустрии.

Приз за оригинальное концептуальное решение получил проект «1968.DIGITAL» — сериал для мобильных телефонов, который рассказывает про главные мировые события 1968 года. Авторы проекта — Михаил Зыгарь, Карен Шаинян и Тимур Бекмамбетов. Также сериал получил и приз прессы.

Призы за лучшие режиссуру и сценарий достался веб-сериалу «В постели». За самый яркий образ отмечен проект «Жизнь человека».