Елена Блиновская стала новым лицом телеканала ТВ-3

ТВ-3 (входит в Газпром-Медиа Холдинг) начал сотрудничать с автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской — в эфире телеканала появились ID-ролики с коучем личностного роста, сюжеты которых отражают главные мотивы жизненных преображений героини, отметила Sostav пресс-служба компании.

Например, один из промороликов рассказывает биографическую историю о том, как «стремление к новым знаниям и желание изменить жизнь могут перенести из обычной квартиры небольшого города в новую реальность, где сбываются самые невероятные мечты». В видео Блиновская представлена в образе Алисы из Зазеркалья.

Вместе с новой героиней ТВ-3 планирует вдохновить зрителей на яркие открытия в жизни. Таким образом он сообщил о новом оформлении своего эфира — оно подчёркивает идею перемещения в другие миры (цифра 3 в промо выступила в роли портала) и отражает веру в чудо. Желания зрителей легли в основу позиционирования телеканала.

Лили Шерозия, директор ТВ-3: Елена — настоящая крёстная фея для многих женщин, готовых поверить в себя и пойти за своей мечтой. Своим новым оформлением и роликами, на которые нас вдохновила биография Елены, мы хотим сказать зрителю: «Следуйте за своими желаниями, не бойтесь расти, идите к своей цели смело и твёрдо!».

В соцсетях коллаборацию телеканала с автором «Марафона желаний» встретили негативно — в комментариях к новости пользователи отметили спорную репутацию героини в инфобизнесе.