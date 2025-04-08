«Благопоиск»: как TMA Creative lab превратило благотворительность в подписку на добро

TMA Creative Lab (креативное подразделение ТМА, группа АДВ ) запустило цифровую платформу «Благопоиск», стилизованную под онлайн-кинотеатр, чтобы превратить разовые пожертвования в регулярную помощь. Команда агентства поделилась с Sostav процессом реализации и результатами, которых удалось достичь.

Почему россияне не жертвуют регулярно?

Благотворительность в России до сих пор остается разовой и спонтанной. Чаще всего люди помогают эмоционально: отправляют деньги после новостей о трагедиях или личных просьб в соцсетях. Однако системная поддержка остается на критически низком уровне — лишь 9% россиян участвуют в благотворительности на постоянной основе.

При этом парадокс: на подписки на кино, музыку и другие цифровые сервисы россияне тратят сотни и тысячи рублей ежемесячно, не задумываясь. TMA Creative lab (креативное подразделение ТМА, группа АДВ) решило использовать этот инсайт и преподнести системную благотворительность в формате, который аудитория уже понимает — подписки.

Сергей Цирукин, креативный директор, TMA Creative lab (группа АДВ): Эмоциональные триггеры, мотивирующие людей заниматься благотворительностью, хоть и эффективны в краткосрочной перспективе, не формируют устойчивой привычки. Люди жертвуют «здесь и сейчас», но редко возвращаются к таким действиям без внешнего стимула. Именно поэтому поиск новых цифровых форматов, которые встраиваются в рутину и превращают благотворительность из экстраординарного поступка в привычную практику, становится стратегическим приоритетом. Цифровая платформа «Благопоиск» — пример такого подхода. Если раньше людей мотивировали сиюминутными эмоциями — жалостью или героическим порывом, — то сегодня, благодаря таким инструментам, трендом станет осознанность и системность.

Как придумали «Благопоиск»

Так появился «Благопоиск» — цифровая платформа, оформленная в стилистике онлайн-кинотеатра. Идея простая: если люди легко платят за доступ к фильмам и сериалам, почему бы им не оформить подписку на добро? Вместо каталога блокбастеров здесь были «жанры добрых дел» — помощь детям, пожилым, животным или людям с инвалидностью.

Каждое направление получило свой визуальный стиль — на лендинге были размещены яркие «афиши» с историями людей, которым помогают НКО. Они создавали эмоциональную связь и превращали обычные пожертвования в персонализированный акт поддержки. Для тех, кто не знал, с чего начать, разработали интерактивный тест. Он определял, какая сфера помощи ближе пользователю, и предлагал проверенные фонды. Такой подход делал процесс благотворительности доступным, интуитивно понятным и персонализированным.

Как продвигался проект?

Оформить благотворительность как стриминговый сервис — это одно, но как донести эту идею до аудитории? TMA Creative lab выбрали стратегию максимального встраивания в цифровую среду.

Баннерная реклама стала основным драйвером трафика. Она размещалась на «Яндексе», «ВКонтакте», «Авито», Wildberries и крупных онлайн-кинотеатрах (Wink, Kion, tnt-online, «Киноафиша»). Визуально баннеры выглядели как трейлеры фильмов и органично вписывались в пользовательский контент. Такой подход обеспечил высокий CTR 0,17%, что выше стандартов социальной рекламы.

Как это сработало?

Проект привлек 21,5 млн уникальных пользователей. Более 537 тыс. человек перешли на сайт «Благопоиска», где смогли познакомиться с инициативой и выбрать фонд для поддержки.

Но главные цифры не в охватах, а в изменении отношения людей к благотворительности:

Доверие к НКО выросло на 7 п.п.

Интерес к системной помощи увеличился на 7 п.п.

Число людей, готовых помогать на постоянной основе, возросло на 5 п.п.

Это не просто статистика — это изменения в поведении аудитории, что важно для индустрии НКО.

Дмитрий Фролов, бизнес юнит директор, TMA Creative lab (группа АДВ): При разработке «Благопоиска» мы сделали упор не только на интерфейс и контентное наполнение, но и на продвижение проекта. Использование ярких форматов в виде трейлеров не вызывает сопротивление аудитории и обходит «баннерную слепоту». Эмоциональный сторителлинг, привычный для киноформата, мгновенно вовлекает, создавая сопереживание, а размещение на площадках с высокой вовлеченностью обеспечивает доступ к разным сегментам: от импульсивных покупателей до зрителей, настроенных на эмпатию. Подход обеспечил не только заметность, но и качественный контакт с пользователем, что в том числе позволило трансформировать отношение россиян к благотворительности.

Что это меняет?

Кейс «Благопоиск» показал, что благотворительность можно интегрировать в цифровую среду, используя знакомые аудитории механики. Агентство TMA Creative lab не призывало людей просто «помочь», а предложило понятный формат подписки, который не вызывает внутреннего сопротивления.

Этот проект кажется важным сигналом для всей индустрии НКО: ведь если изменить способ подачи информации, можно изменить поведение текущей аудитории и привлечь новую. Помощь может стать привычной частью нашей цифровой жизни.