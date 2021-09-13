Благодарность в 42 этажа: LG и Maer поблагодарили доноров с медиафасада Leader Tower

Слова благодарности российским донорам — участникам проекта корпоративного волонтерства LG Electronics — были выведены на экран одного из крупнейших медиафасадов Европы. Рекламная конструкция площадью более 18 тыс. кв. м, расположенная на башне «Конституция» бизнес-центра Leader Tower, придала событию масштаб и эффектность и не осталась не замеченной жителями и гостями Санкт-Петербурга.

Северная столица в географии корпоративного волонтерства LG занимает особое место: здесь дни донора проводятся с 2010 года. По традиции врачи городской станции переливания крови приехали к партнеру проекта — компании «Технопарк» в ТК «Невский центр», где все желающие смогли сдать кровь для спасения людей.

День донора в Санкт-Петербурге поддержали российские спортсмены — семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Светлана Ромашина и российский параатлет, блогер и телеведущий, покоривший Эльбрус и Босфор, Дмитрий Игнатов.

ЕнгНам Ро (YoungNam Roh), президент LG Electronics в России и странах СНГ: Наша компания на протяжении многих лет ведет просветительскую деятельность в области донорства и здорового образа жизни. День донора поддерживают спортсмены с мировым именем, участники Олимпийских игр. Это подчеркивает масштаб и значимость нашей благотворительной миссии.

Константин Майор, СЕО медиахолдинга MAER : Отпечаток пальца донора на стилизованном изображении сердца, которое в видеоролике держит в руках телеведущая Юлия Барановская, — это символ человека, спасающего жизни. Он акцентирует внимание на индивидуальности, личном выборе и ценности вклада каждого донора. Нам как оператору наружной рекламы было почетно присоединиться к такому мероприятию на правах партнера. Мы постарались придать событию необходимый социальный масштаб, привлечь к нему внимание общественности, впечатлить и тем самым мотивировать наших сограждан на добрые поступки.

Яркие огни проекта символизируют своеобразную передачу донорской эстафеты Санкт-Петербургу от Москвы и Ростова-на-Дону, где дни донора прошли с участием первого вице-президента компании Crocus Group Эмина Агаларова и российского футбольного тренера Валерия Карпина.

За 12 лет проекта к дням донора LG присоединились многие деятели культуры и спорта. Среди них — Леонид Слуцкий, Валерий Газзаев, Артем Ребров, Егор Кончаловский, Юлия Барановская, Ольга Кабо, Дарья Мороз, Татьяна Навка, Алексей Немов, Эдгард и Аскольд Запашные, Николай Валуев, Светлана Хоркина, Константин Цзю и другие.

Медиахолдинг Мaer (ООО «Маер групп») — специализированный оператор цифровой наружной рекламы большого формата. Медиафасады компании расположены в Москве, Сочи, Волгограде, Самаре, Челябинске, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Суточный OTS рекламоносителей компании превышает 55 млн контактов с аудиторией.