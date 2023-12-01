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01.12.2023 в 12:10

Состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на $38,5 млрд

Так, состояние основателя «Лукойла» Вагита Алекперова увеличилось до $24,5 млрд

С начала 2023 года состояние богатейших российских бизнесменов возросло на $38,5 млрд. На это обратил внимание ТАСС. Данные о состоянии богатейших людей мира представил Bloomberg в своём «Индексе миллиардеров».

Всего в списке 500 человек. На 62 строчке индекса основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала года заработал $9,14 млрд и увеличил своё состояние до $24,5 млрд.

Сооснователь «Еврохима» и «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) Андрей Мельниченко занял 105 место. Он заработал $4,03 млрд, его состояние выросло до $17,2 млрд.

Бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заработал $3,89 млрд, его состояние составляет $9,76 млрд. Предприниматель на 222 строчке в списке.

Состояние члена Совета Федерации и предпринимателя Сулеймана Керимова уменьшилось на $0,65 млрд, до $8,34 млрд. Он на 276 месте в рейтинге.

состояние бизнесмены
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