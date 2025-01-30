Бизнес убивает не коррупция, а некомпетентность

Сегодня в гостях у Sostav вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский.

Что внутри:

Стоит ли делать выбор между брендингом и перфомансом и как оптимизировать затраты при построении бренда? Зачем компаниям вкладываться в рекламу в периоды нестабильности и в чем главные преимущества работы с агентствами? Для чего Media Instinct Group стала совладельцем креативного агентства REDKEDS? А еще — о разрушающей бизнес некомпетентности.

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Таймкоды:

0:00 — Начало

1:13 — О перспективах медиарынка в 2025 году

3:03 — О выборе между брендингом и перфомансом

6:39 — Как посчитать эффективность брендинговой стратегии?

9:07 — О бюджетах в медийной рекламе

13:53 — Об эффективности креатива

17:58 — О приобретении доли креативного агентства REDKEDS

20:06 — Об оптимизации затрат при построении бренда

22:22 — Как брендам реагировать на дефицит инвентаря и рост фрода

27:20 — О вызовах ретейл-медиа

29:36 — О некомпетентности на рынке рекламы

31:25 — Зачем брендам вкладываться в рекламу в периоды нестабильности

33:49 — О преимуществах работы с агентствами

35:29 — О феномене коррупции

36:54 — Анекдот от Александра Сироватского