Бизнес убивает не коррупция, а некомпетентность

Сегодня в гостях у Sostav вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский.
Что внутри:
Стоит ли делать выбор между брендингом и перфомансом и как оптимизировать затраты при построении бренда? Зачем компаниям вкладываться в рекламу в периоды нестабильности и в чем главные преимущества работы с агентствами? Для чего Media Instinct Group стала совладельцем креативного агентства REDKEDS? А еще — о разрушающей бизнес некомпетентности.
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
1:13 — О перспективах медиарынка в 2025 году
3:03 — О выборе между брендингом и перфомансом
6:39 — Как посчитать эффективность брендинговой стратегии?
9:07 — О бюджетах в медийной рекламе
13:53 — Об эффективности креатива
17:58 — О приобретении доли креативного агентства REDKEDS
20:06 — Об оптимизации затрат при построении бренда
22:22 — Как брендам реагировать на дефицит инвентаря и рост фрода
27:20 — О вызовах ретейл-медиа
29:36 — О некомпетентности на рынке рекламы
31:25 — Зачем брендам вкладываться в рекламу в периоды нестабильности
33:49 — О преимуществах работы с агентствами
35:29 — О феномене коррупции
36:54 — Анекдот от Александра Сироватского