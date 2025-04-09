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09.04.2025 в 12:35

Бизнес попросил ЦБ об открытии счета без посещения банка

Кредитные организации готовы запустить такой функционал

«Опора России» обратилась в Центробанк с предложением разрешить предпринимателям открывать банковские счета без прихода в офис кредитных организаций. Об этом пишут «Известия».

В объединении предлагают разрешить банкам открывать счета юрлицам и индивидуальным предпринимателям удаленно, проверяя достоверность информации о бизнесе через другие кредитные организации, где у клиента есть счет.

Подобный механизм уже работает в отношении физлиц. Банки, подключенные к финансовым платформам (например, «Финуслугам»), могут проверять клиента сами или с помощью третьих кредитных организаций.

Открытие счета без посещения офиса банка актуально для малых и средних компаний, которые часто запускают бизнес в небольших населенных пунктах. При этом отделений кредитных организаций для предпринимателей мало и открыты они в основном в крупных городах.

Банки готовы запустить такой функционал, если регулятор предоставит правовую возможность.

В ЦБ заявили, что предложение «Опоры России» требует анализа. Регулятор намерен привлечь Росфинмониторинг и затем направить свою позицию представителям бизнеса. В Центробанке отметили, что действующее законодательство и так предусматривает много исключений, которые позволяют проводить удаленную идентификацию.

Опора России Центробанк Банки банковские счета
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