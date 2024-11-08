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08.11.2024 в 16:20

Бизнес хотят подключить к госсистеме мониторинга кибератак

Такой проект закона готовит ФСБ

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам при ФСБ разрабатывает законопроект о подключении бизнеса к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Система помогает регулятору видеть реальную картину ландшафта киберугроз для системообразующих предприятий, сообщают «Ведомости».

В законопроекте пропишут участников ГосСОПКА, их задачи, права, обязанности и ответственность. Также в документе будет порядок подключения к системе компаний, которые не являются субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Координационный центр уже обсудил законопроект с Минцифры и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и в настоящее время анализирует предложения ведомств. Законопроект могут внести в Госдуму уже в начале 2025 года.

Сейчас взаимодействовать с госсистемой мониторинга кибератак обязаны только субъекты критической информационной инфраструктуры, в числе которых органы власти, компании и ИП, владеющие объектами КИИ или обеспечивающие взаимодействие между ними. Об утечке информации в систему также могут сообщить операторы персональных данных.

ФСБ законопроект Кибератаки
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