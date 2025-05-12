Билл Гейтс пожертвует 99% своего состояния на благотворительность

Основатель Microsoft Билл Гейтс намерен в течение следующих 20 лет передать практически все свое состояние через благотворительный фонд Gates Foundation «на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире». 31 декабря 2045 года фонд будет закрыт. Об этом миллиардер написал в своем блоге.

Гейтс создал фонд вместе со своей женой Мелиндой в 2000 году (супруги развелись в 2021 году). В первый устав организации был включен пункт: фонд прекратит свое существование через несколько десятилетий после смерти основателей. Несколько лет назад Гейтс начал переосмысливать этот подход. Недавно миллиардер, с учетом мнения совета директоров фонда, пришел к выводу, что организация может достичь поставленных целей в более короткие сроки.

За первые 25 лет существования Gates Foundation направил свыше $100 млрд на благотворительность. В течение следующих 20 лет фонд удвоит пожертвования. Точная сумма будет зависеть от конъюнктуры рынка и инфляции. Но Гейтс ожидает, что до 2045 года организация потратит больше $200 млрд. Эта цифра включает в себя остаток целевого капитала и будущие взносы самого миллиардера.

Билл Гейтс, основатель Microsoft: Это решение пришло ко мне в момент размышлений. Помимо празднования 25-летия фонда, в этом году отмечается еще несколько важных событий: моему отцу, который помог мне основать фонд, исполнилось бы 100 лет, компании Microsoft исполняется 50 лет, а мне в октябре — 70.

По данным на апрель, состояние Гейтса оценивалось в $104,6 млрд.