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18+
22.08.2024 в 16:50

«билайн» выпустил ролик с детьми-великанами

В креативном видео команда проекта гиперболизировала тему выросших детей, превратив их в великанов

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«билайн» представил рекламную кампанию о том, как обеспечить детям безопасную связь с момента появления их первого смартфона. Она связана с запуском готового решения оператора для родителей. Об этом Sostav рассказала команда проекта.

В ролике главные герои находятся в преддверии семейного торжества. Родители готовы вручить своим близняшкам их первые смартфоны. Небольшое смятение не отпускает отца, ведь решиться на такой шаг совсем не просто.

В комнату вбегают близняшки, и их появление снимает все сомнения — они точно доросли. Девочки всем своим видом показывают, что они уже большие, а значит, пришло время первых смартфонов.

Марта Томашкова, директор креативной инхаус-студии «билайна»:

Всем родителям хорошо знаком будоражащий вопрос определения «того самого» момента для покупки своему ребенку первого смартфона: дорос ли он до него? В креативе мы гиперболизировали тему выросших детей и превратили наших близняшек в настоящих великанов. Для этого мы построили миниатюрную копию обычной квартиры, в которой дети органично обрели несвойственные им пропорции. Все девочки в детстве хотели оказаться в кукольном домике. Нашим близняшкам это удалось.

Состав творческой группы

«билайн» (клиент)

Директор по маркетингу и креативу: Алена Новикова
Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Елена Бетелева
Директор по медиапланированию: Яна Чупина
Руководитель направления по медиапланированию: Денис Бурцев
Ведущие менеджеры по медиапланированию: Екатерина Артёмова, Евгения Никитина
Старшие менеджеры по управлению мероприятиями и социальным медиа: Екатерина Бунякова, Екатерина Кормилицына
Менеджер по управлению мероприятиями и социальным медиа: Владислава Кузнецова
Начальник отдела перфоманс-маркетинга: Катарин Лоран
Ведущие менеджеры, отдел перфоманс-маркетинга: Николай Судариков, Фёдор Смирнов

Креативная инхаус-студия «билайна»

Директор: Марта Томашкова
Старшие копирайтеры: Максим Замахин, Илья Сарапульцев
Старшие арт-директора: Илья Злотников, Александр Кисслер
Продюсеры: Никита Гуров, Ольга Лашкина
Старший менеджер: Мария Воскресенская

Bazelevs CG (продакшн)

Режиссер-постановщик: Алексей Звонцов
Операторы-постановщики: Филипп Южанин, Александр Мишин
Второй режиссёр: Петр Антохин
Режиссер монтажа: Вячеслав Янилкин
Художник-постановщик: Василий Архангельский
Композитор: Олег Карпачев


«Магнум»(студии графики)

Продюсерская группа: Дмитрий Лобков, Ксения Первушина
Продюсер постпродакшна: Мария Березина

Билайн
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