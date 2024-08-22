«билайн» выпустил ролик с детьми-великанами

«билайн» представил рекламную кампанию о том, как обеспечить детям безопасную связь с момента появления их первого смартфона. Она связана с запуском готового решения оператора для родителей. Об этом Sostav рассказала команда проекта.
В ролике главные герои находятся в преддверии семейного торжества. Родители готовы вручить своим близняшкам их первые смартфоны. Небольшое смятение не отпускает отца, ведь решиться на такой шаг совсем не просто.
В комнату вбегают близняшки, и их появление снимает все сомнения — они точно доросли. Девочки всем своим видом показывают, что они уже большие, а значит, пришло время первых смартфонов.
Марта Томашкова, директор креативной инхаус-студии «билайна»:
Всем родителям хорошо знаком будоражащий вопрос определения «того самого» момента для покупки своему ребенку первого смартфона: дорос ли он до него? В креативе мы гиперболизировали тему выросших детей и превратили наших близняшек в настоящих великанов. Для этого мы построили миниатюрную копию обычной квартиры, в которой дети органично обрели несвойственные им пропорции. Все девочки в детстве хотели оказаться в кукольном домике. Нашим близняшкам это удалось.
Состав творческой группы
«билайн» (клиент)
Директор по маркетингу и креативу: Алена Новикова
Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Елена Бетелева
Директор по медиапланированию: Яна Чупина
Руководитель направления по медиапланированию: Денис Бурцев
Ведущие менеджеры по медиапланированию: Екатерина Артёмова, Евгения Никитина
Старшие менеджеры по управлению мероприятиями и социальным медиа: Екатерина Бунякова, Екатерина Кормилицына
Менеджер по управлению мероприятиями и социальным медиа: Владислава Кузнецова
Начальник отдела перфоманс-маркетинга: Катарин Лоран
Ведущие менеджеры, отдел перфоманс-маркетинга: Николай Судариков, Фёдор Смирнов
Креативная инхаус-студия «билайна»
Директор: Марта Томашкова
Старшие копирайтеры: Максим Замахин, Илья Сарапульцев
Старшие арт-директора: Илья Злотников, Александр Кисслер
Продюсеры: Никита Гуров, Ольга Лашкина
Старший менеджер: Мария Воскресенская
Bazelevs CG (продакшн)
Режиссер-постановщик: Алексей Звонцов
Операторы-постановщики: Филипп Южанин, Александр Мишин
Второй режиссёр: Петр Антохин
Режиссер монтажа: Вячеслав Янилкин
Художник-постановщик: Василий Архангельский
Композитор: Олег Карпачев
«Магнум»(студии графики)
Продюсерская группа: Дмитрий Лобков, Ксения Первушина
Продюсер постпродакшна: Мария Березина