«билайн» выпустил ролик с детьми-великанами

«билайн» представил рекламную кампанию о том, как обеспечить детям безопасную связь с момента появления их первого смартфона. Она связана с запуском готового решения оператора для родителей. Об этом Sostav рассказала команда проекта.

В ролике главные герои находятся в преддверии семейного торжества. Родители готовы вручить своим близняшкам их первые смартфоны. Небольшое смятение не отпускает отца, ведь решиться на такой шаг совсем не просто.

В комнату вбегают близняшки, и их появление снимает все сомнения — они точно доросли. Девочки всем своим видом показывают, что они уже большие, а значит, пришло время первых смартфонов.

Марта Томашкова, директор креативной инхаус-студии «билайна»: Всем родителям хорошо знаком будоражащий вопрос определения «того самого» момента для покупки своему ребенку первого смартфона: дорос ли он до него? В креативе мы гиперболизировали тему выросших детей и превратили наших близняшек в настоящих великанов. Для этого мы построили миниатюрную копию обычной квартиры, в которой дети органично обрели несвойственные им пропорции. Все девочки в детстве хотели оказаться в кукольном домике. Нашим близняшкам это удалось.

Состав творческой группы

«билайн» (клиент)

Директор по маркетингу и креативу: Алена Новикова

Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Елена Бетелева

Директор по медиапланированию: Яна Чупина

Руководитель направления по медиапланированию: Денис Бурцев

Ведущие менеджеры по медиапланированию: Екатерина Артёмова, Евгения Никитина

Старшие менеджеры по управлению мероприятиями и социальным медиа: Екатерина Бунякова, Екатерина Кормилицына

Менеджер по управлению мероприятиями и социальным медиа: Владислава Кузнецова

Начальник отдела перфоманс-маркетинга: Катарин Лоран

Ведущие менеджеры, отдел перфоманс-маркетинга: Николай Судариков, Фёдор Смирнов

Креативная инхаус-студия «билайна»

Директор: Марта Томашкова

Старшие копирайтеры: Максим Замахин, Илья Сарапульцев

Старшие арт-директора: Илья Злотников, Александр Кисслер

Продюсеры: Никита Гуров, Ольга Лашкина

Старший менеджер: Мария Воскресенская

Bazelevs CG (продакшн)

Режиссер-постановщик: Алексей Звонцов

Операторы-постановщики: Филипп Южанин, Александр Мишин

Второй режиссёр: Петр Антохин

Режиссер монтажа: Вячеслав Янилкин

Художник-постановщик: Василий Архангельский

Композитор: Олег Карпачев



«Магнум»(студии графики)

Продюсерская группа: Дмитрий Лобков, Ксения Первушина

Продюсер постпродакшна: Мария Березина