Любовь Ячкова назначена директором по видеопродукту в «билайне»

Любовь Ячкова заняла пост директора по видеопродукту в «билайне». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Она приступила к своим обязанностям 17 ноября.

Информацию подтвердили в пресс-службе оператора. Ячкова будет развивать новый продукт — премиальную видеосеть «билайн». В рамках сети планируется расширять партнёрства с онлайн-кинотеатрами, телеканалами и площадками издательских домов, а так же создавать новые услуги для бизнеса, отметили в компании.

До перехода в «билайн» Ячкова руководила отделом видеорекламы в IMHO. Она проработала в компании 13 лет.В прошлом году сейлз-хаузы IMHO и GPMD впервые официально анонсировали своё объединение.