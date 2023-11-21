«Билайн» помог найти потерявшихся близняшек на новогоднем утреннике

«Билайн» помог родителям найти потерявшихся близняшек на новогоднем утреннике. Все дело в том, что не только они одни решили прийти в костюмах драконов-близнецов.
Грядущий 2024 год по восточному календарю пройдёт под знаком дракона. Именно поэтому креативная команда «Билайна» приняла решение поместить в центр сюжета детскую вечеринку, на которой все одеты в одинаковые костюмы драконов. Кажется, отыскать своих детей среди «драконьего безумия» практически невозможно. Однако герои новой рекламной рамки «Билайна» легко справляются с задачей с помощью сервиса «Семья рядом», который входит в семейную подписку.
Обстановка на площадке была под стать задумке. Съёмочные дни превратились для маленьких артистов в настоящий праздник, приблизив наступление Нового года еще в октябре. В декорациях с детьми работали аниматоры и даже фокусник. При этом для взрослых съёмка стала настоящим испытанием: сфокусировать маленьких актёров на выполнении режиссёрской задачи в обстановке, когда вокруг множество отвлекающих факторов, порой было непросто.
Алексей Карев, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «Билайн»:
«Билайн» продолжает последовательно работать на семейной территории. Новый продукт «Всё для семьи» объединяет в себе сервисы связи, безопасности, обучения и развлечения, которые сделают удобней заботу о своих близких. В качестве ключевого для включения в рекламную коммуникацию был выбран сервис геолокации, ведь он отвечает на главную потребность аудитории в безопасности своих близких.
Полина Коршунова, старший копирайтер ГК «Родная Речь» :
Мудрость гласит: хочешь добавить жизни кадру — позови на съёмки 60 детей. Они чувствовали себя хозяевами положения и веселились как на настоящем празднике. Некоторые даже пытались стащить декорации с них размером. Во всём этом безумии и родилась атмосфера, которой мы хотели добиться.
Новая рекламная кампания в эфире с 20 ноября.
Состав творческой группы
«Билайн» (клиент)
Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям: Алексей Карев
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний: Екатерина Петроченкова
Руководитель департамента по управлению брендом и разработке рекламных кампаний: Ирина Морозова
Креативный директор: Алёна Осипова
Директор департамента креатива и дизайна: Марта Томашкова
Продюсер: Ольга Лашкина
Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Елена Бетелева
Руководитель департамента по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Семён Лапшев
ГК «Родная Речь» (агентство)
Креативный директор: Вячеслав Евсеев
Старший копирайтер: Полина Коршунова
Старший арт-директор: Корней Саламатов
Директор группы по работе с клиентами: Светлана Кожевникова
Старший менеджер по работе с клиентами: Мария Славнова
Старший стратег: Евгений Головко
Руководитель группы ТВ и производства: Оксана Северин
Продюсер пост-продакшн: Алла Кулакова
Руководитель отдела по работе с клиентами и планированию рекламы в цифровых СМИ: Дарья Зоткина
Руководитель группы диджитал медиа: Светлана Якубова
Старший диджитал менеджер: Татьяна Бондарь
Старший эксперт по планированию рекламы в СМИ: Екатерина Рязанцева
Руководитель группы по планированию рекламы в СМИ: Анастасия Данилова
Bazelevs (продакшн)
Режиссер: Сергей Франте
Оператор: Денис Фирстов
Художник: Полина Кудинова
Композитор: Александр Глазков
Студия графики: Bazelevs, Lastik
Продюсерская группа: Анна Шиманогова, Ксения Первушина
Пост-продакшн продюсер: Иван Потемкин