«Билайн» помог найти потерявшихся близняшек на новогоднем утреннике

«Билайн» помог родителям найти потерявшихся близняшек на новогоднем утреннике. Все дело в том, что не только они одни решили прийти в костюмах драконов-близнецов.

Грядущий 2024 год по восточному календарю пройдёт под знаком дракона. Именно поэтому креативная команда «Билайна» приняла решение поместить в центр сюжета детскую вечеринку, на которой все одеты в одинаковые костюмы драконов. Кажется, отыскать своих детей среди «драконьего безумия» практически невозможно. Однако герои новой рекламной рамки «Билайна» легко справляются с задачей с помощью сервиса «Семья рядом», который входит в семейную подписку.

Обстановка на площадке была под стать задумке. Съёмочные дни превратились для маленьких артистов в настоящий праздник, приблизив наступление Нового года еще в октябре. В декорациях с детьми работали аниматоры и даже фокусник. При этом для взрослых съёмка стала настоящим испытанием: сфокусировать маленьких актёров на выполнении режиссёрской задачи в обстановке, когда вокруг множество отвлекающих факторов, порой было непросто.

Алексей Карев, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «Билайн»: «Билайн» продолжает последовательно работать на семейной территории. Новый продукт «Всё для семьи» объединяет в себе сервисы связи, безопасности, обучения и развлечения, которые сделают удобней заботу о своих близких. В качестве ключевого для включения в рекламную коммуникацию был выбран сервис геолокации, ведь он отвечает на главную потребность аудитории в безопасности своих близких.

Полина Коршунова, старший копирайтер ГК «Родная Речь» : Мудрость гласит: хочешь добавить жизни кадру — позови на съёмки 60 детей. Они чувствовали себя хозяевами положения и веселились как на настоящем празднике. Некоторые даже пытались стащить декорации с них размером. Во всём этом безумии и родилась атмосфера, которой мы хотели добиться.

Новая рекламная кампания в эфире с 20 ноября.

Состав творческой группы

«Билайн» (клиент)

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям: Алексей Карев

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний: Екатерина Петроченкова

Руководитель департамента по управлению брендом и разработке рекламных кампаний: Ирина Морозова

Креативный директор: Алёна Осипова

Директор департамента креатива и дизайна: Марта Томашкова

Продюсер: Ольга Лашкина

Ведущий менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Елена Бетелева

Руководитель департамента по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Семён Лапшев

ГК «Родная Речь» (агентство)

Креативный директор: Вячеслав Евсеев

Старший копирайтер: Полина Коршунова

Старший арт-директор: Корней Саламатов

Директор группы по работе с клиентами: Светлана Кожевникова

Старший менеджер по работе с клиентами: Мария Славнова

Старший стратег: Евгений Головко

Руководитель группы ТВ и производства: Оксана Северин

Продюсер пост-продакшн: Алла Кулакова

Руководитель отдела по работе с клиентами и планированию рекламы в цифровых СМИ: Дарья Зоткина

Руководитель группы диджитал медиа: Светлана Якубова

Старший диджитал менеджер: Татьяна Бондарь

Старший эксперт по планированию рекламы в СМИ: Екатерина Рязанцева

Руководитель группы по планированию рекламы в СМИ: Анастасия Данилова

Bazelevs (продакшн)

Режиссер: Сергей Франте

Оператор: Денис Фирстов

Художник: Полина Кудинова

Композитор: Александр Глазков

Студия графики: Bazelevs, Lastik

Продюсерская группа: Анна Шиманогова, Ксения Первушина

Пост-продакшн продюсер: Иван Потемкин