«Москва резиновая!»: «Билайн» запустил кампанию в поддержку суперсовременной и технологичной сети связи

«Билайн» и Contrapunto представили новую рекламную кампанию с участием Александра Реввы в поддержку программы по созданию суперсовременной и технологичной сети связи «Москва «Суперсити».

С 2018 года «Билайн» реализует масштабную программу по модернизации и реконструкции сети «Москва «Суперсити», готовя ее к внедрению технологии 5G в будущем. На текущий момент процесс завершен на 91%, и уже сейчас емкость сети значительно увеличилась, а скорость мобильного интернета для пользователей современных смартфонов в разных районах столицы выросла в 2−3 раза.

Чтобы клиенты «Билайн» могли протестировать новую скорость мобильного интернета, оператор предлагает 3 месяца безлимитного интернета бесплатно.

В новой рекламной кампании в поддержку предложения Александр Ревва, исполняя трюки на батутах, разрушает стереотипы о столице, уверяя, что «Москва — резиновая!», а мобильного интернета хватит на всех.

Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»: За последние 1,5 года мы провели огромную работу, чтобы наши клиенты получили суперсвязь. Уже сейчас скорость мобильного интернета в Москве выросла в несколько раз, и наши клиенты могут в этом убедиться в этом сами, протестировав сеть на прочность. Для этого у них есть три месяца безлимитного мобильного интернета. Мы прокачали нашу сеть и доказали, что Москва — резиновая, а значит выдержит всех.

Масштабная интегрированная рекламная кампания с Александром Реввой объединит сразу все каналы коммуникации.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком»

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова

Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Юлиан Суетин

Арт-директор — Александр Буров

Копирайтер — Тимур Гадеев

Директор по работе с клиентами — Вика Канина

Руководитель группы по работе с клиентами — Альбина Бекмансурова

Младший менеджер по работе с клиентами — Дарья Авдонина

Продюсер — Андрей Шкатов

Стратегический директор — Анастасия Чулюкова

Тhe Marketing Arm (агентство по работе со звездами)

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая

Менеджер по работе с селебрити — Лиза Дикусар

Ball Park (продакшн)

Режиссер — Aaron Platt

Продюсер — Антон Замахин