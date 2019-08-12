«Москва резиновая!»: «Билайн» запустил кампанию в поддержку суперсовременной и технологичной сети связи

«Билайн» и Contrapunto представили новую рекламную кампанию с участием Александра Реввы в поддержку программы по созданию суперсовременной и технологичной сети связи «Москва «Суперсити».
С 2018 года «Билайн» реализует масштабную программу по модернизации и реконструкции сети «Москва «Суперсити», готовя ее к внедрению технологии 5G в будущем. На текущий момент процесс завершен на 91%, и уже сейчас емкость сети значительно увеличилась, а скорость мобильного интернета для пользователей современных смартфонов в разных районах столицы выросла в 2−3 раза.
Чтобы клиенты «Билайн» могли протестировать новую скорость мобильного интернета, оператор предлагает 3 месяца безлимитного интернета бесплатно.
В новой рекламной кампании в поддержку предложения Александр Ревва, исполняя трюки на батутах, разрушает стереотипы о столице, уверяя, что «Москва — резиновая!», а мобильного интернета хватит на всех.
Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»:
За последние 1,5 года мы провели огромную работу, чтобы наши клиенты получили суперсвязь. Уже сейчас скорость мобильного интернета в Москве выросла в несколько раз, и наши клиенты могут в этом убедиться в этом сами, протестировав сеть на прочность. Для этого у них есть три месяца безлимитного мобильного интернета. Мы прокачали нашу сеть и доказали, что Москва — резиновая, а значит выдержит всех.
Масштабная интегрированная рекламная кампания с Александром Реввой объединит сразу все каналы коммуникации.
Состав творческой группы:
ПАО «Вымпелком»
Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова
Продюсер — Дмитрий Лашкин
Contrapunto (креатив)
Креативный директор — Юлиан Суетин
Арт-директор — Александр Буров
Копирайтер — Тимур Гадеев
Директор по работе с клиентами — Вика Канина
Руководитель группы по работе с клиентами — Альбина Бекмансурова
Младший менеджер по работе с клиентами — Дарья Авдонина
Продюсер — Андрей Шкатов
Стратегический директор — Анастасия Чулюкова
Тhe Marketing Arm (агентство по работе со звездами)
Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая
Менеджер по работе с селебрити — Лиза Дикусар
Ball Park (продакшн)
Режиссер — Aaron Platt
Продюсер — Антон Замахин