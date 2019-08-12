Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+3
Поста
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.08.2019 в 15:30

«Москва резиновая!»: «Билайн» запустил кампанию в поддержку суперсовременной и технологичной сети связи

Contrapunto представило новую рекламную кампанию для оператора с участием Александра Реввы

3

«Билайн» и Contrapunto представили новую рекламную кампанию с участием Александра Реввы в поддержку программы по созданию суперсовременной и технологичной сети связи «Москва «Суперсити».

С 2018 года «Билайн» реализует масштабную программу по модернизации и реконструкции сети «Москва «Суперсити», готовя ее к внедрению технологии 5G в будущем. На текущий момент процесс завершен на 91%, и уже сейчас емкость сети значительно увеличилась, а скорость мобильного интернета для пользователей современных смартфонов в разных районах столицы выросла в 2−3 раза.

Чтобы клиенты «Билайн» могли протестировать новую скорость мобильного интернета, оператор предлагает 3 месяца безлимитного интернета бесплатно.

В новой рекламной кампании в поддержку предложения Александр Ревва, исполняя трюки на батутах, разрушает стереотипы о столице, уверяя, что «Москва — резиновая!», а мобильного интернета хватит на всех.

Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»:

За последние 1,5 года мы провели огромную работу, чтобы наши клиенты получили суперсвязь. Уже сейчас скорость мобильного интернета в Москве выросла в несколько раз, и наши клиенты могут в этом убедиться в этом сами, протестировав сеть на прочность. Для этого у них есть три месяца безлимитного мобильного интернета. Мы прокачали нашу сеть и доказали, что Москва — резиновая, а значит выдержит всех.

Масштабная интегрированная рекламная кампания с Александром Реввой объединит сразу все каналы коммуникации.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком»

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова
Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Юлиан Суетин
Арт-директор — Александр Буров
Копирайтер — Тимур Гадеев
Директор по работе с клиентами — Вика Канина
Руководитель группы по работе с клиентами — Альбина Бекмансурова
Младший менеджер по работе с клиентами — Дарья Авдонина
Продюсер — Андрей Шкатов
Стратегический директор — Анастасия Чулюкова

Тhe Marketing Arm (агентство по работе со звездами)

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая
Менеджер по работе с селебрити — Лиза Дикусар

Ball Park (продакшн)

Режиссер — Aaron Platt
Продюсер — Антон Замахин

Contrapunto
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.