«Терминатор потёк как пломбир»: Big Media Moscow сняло ролик для «Северстали»

Big Media Moscow подготовило рекламное видео для кровельных решений Rooftop от «Северстали». Для этого агентство решило создать персонажа — сильного и несокрушимого, как продукт, о котором идет рёчь.

Главным героем кампании «стал» Джейсон Стейтем. Креаторы подняли его прямо на крышу дома. Удобно разместившись на кровле, актёр рассказывает об испытаниях, которые его создали. Как отмечает Big Media Moscow, вся визуализация призвана драматически передать ключевые преимущества продукта.

Никита Кузин, креатор Big Media Moscow: С самого начала мы поняли, кто нам нужен. Вы смотрели фильм «Шпион»? Помните, как герой Джейсона Стейтема красочно описывал Мелиссе Маккарти свои невероятные подвиги? Да, это наш парень — смелый, мощный, непобедимый. Которому ты веришь, даже несмотря на кажущиеся фантастичными рассказы.

Команда запустила кампанию в медиа в июле. Ролик транслируется как на основном сайте «Северстали», так и в инструментах прямой диджитал-рекламы. Также агентство подготовило Key Visual для сайта продукта и баннерной рекламы, а также радиоверсию основного ролика, чтобы клиенты могли не только увидеть, но и услышать достоинства Rooftop.

Дмитрий Дорожкин, продюсер Big Media Moscow: На препродакшне мы прорабатывали несколько вариантов крыши: собранный художниками макет, CG, а уже в самом конце — реальную локацию с домом. Команда хотела сделать ролик максимально правдивым, поэтому мы отправили героя на крышу реального дома. Без помощи каскадёров не обошлось.

Татьяна Кондратьева, начальник управления маркетинговых коммуникаций «Северсталь»: Делать запоминающиеся ролики о строительных материалах, чтобы ещё и выделиться среди других производителей, — задача со звёздочкой. Для этого мы решили выйти за рамки привычного подхода и креативно подойти к созданию ролика. Наш герой, думаю, многим знаком: он напоминает классического персонажа из блокбастеров и отражает стойкость, уверенность и надёжность, которые ассоциируются с нашим продуктом. История нашего героя будет иметь продолжение. Я уверена, что вы ещё неоднократно встретитесь с ним.

Степан Трифонов, креативный директор: Быть человеком — испытание. Сопротивляться внешнему миру — испытание. Остаться собой — тоже испытание. Мы все через это проходим. В ролике наша команда соотнесла свойства стали со свойствами героя — надёжного парня, который может пройти через все испытания и стать сильнее, как кровля Rooftop.

Состав творческой группы

«Северсталь» (клиент)

Бренд-команда: Татьяна Кондратьева, Анастасия Третьяк, Ксения Ливанова

Big Media Moscow (продакшн)

Генеральный продюсер: Артём Субботин

Продюсер: Дмитрий Дорожкин

Креативный директор: Степан Трифонов

Креатор: Никита Кузин

Ассистенты продюсера: Александра Семёнова, Арина Петрова

Режиссёр-оператор: Константин Шмелёв

1AC: Василий Кирюхин

Гафферы: Василий Ляпоров, Муким Назаров

Долли: Илья Титаренко

Художник-постановщик: Наталья Гутрова

Постановщики: Александр Тишкин, Иван Степанов

Герои: Эдгар Гизатуллин, Александр Рудь, Михаил Клюкин

Художник по костюму: Даниэлла Алфимова

Художник по гриму: Любава Рубашкина

SFX: Александр Грицков

Каскадёр: Андрей Седов

Локейшн: Мария Львова

Звукорежиссёр: Влад Мазур

Дизайнеры: Дмитрий Галузинский, Сергей Ионин, Руслан Гумеров, Андрей Ган, Никита Овцын