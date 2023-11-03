Центр Big Data МТС и Kion запустили сервис подбора фильмов на базе нейросетей

Центр Big Data МТС и онлайн-кинотеатр Kion (входит в экосистему МТС) представили систему рекомендаций фильмов на базе нейросетей. Она получила название Explore Kion. В системе пользователь может выбрать несколько фильмов, которые ему нравятся, а нейросеть на основе анализа текущих предпочтений рекомендует, что посмотреть. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Для выбора в Explore Kion доступны все фильмы и сериалы, которые когда-либо были представлены на Kion, включая те, которые больше не показываются в России, уточнили в компании. После выбора фильмов нейросеть, отталкиваясь от текущих предпочтений пользователя, подберёт список релевантных картин, которые можно посмотреть на Kion.

Алгоритм в основе Explore Kion состоит из двух уровней — модели для отбора кандидатов и модели ранжирования. Модель отбора кандидатов подбирает фильмы и сериалы, которые могут понравиться пользователю на основе того, что он выбрал. «Здесь учитывается не только жанр и ключевые слова или теги контента, но ещё и то, что люди чаще всего смотрят вместе с той или иной картиной», — пояснили в МТС.

Далее отобранные на первом уровне фильмы и сериалы и история взаимодействий с карточками из текущей сессии попадают в модель ранжирования. Она оценивает релевантность каждого кандидата на основе расстояний от этого кандидата до фильмов и сериалов, которые пользователь добавил в подборку или, наоборот, на которые не обратил внимания. В результате пользователю предоставляется набор наиболее релевантных рекомендаций.

Алексей Иванов, генеральный директор «МТС Медиа»: В онлайн-кинотеатрах уже давно используются системы рекомендаций, которые создаются на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Мы решили создать новый инструмент, который поможет пользователям выбирать наиболее подходящие для себя фильмы и сериалы — например, если хочется посмотреть что-то новое, или нужно выбрать один фильм для компании из нескольких человек. Нейросеть Explore Kion позволяет это делать, и самая главная её ценность для нас как для сервиса в том, что она экономит пользователям время на выбор фильма.

Ранее «МТС-банк» объявил о запуске сервиса для оплаты зарубежного цифрового контента. Отмечалось, что с помощью специальных ваучеров можно будет оплатить покупки на сервисах Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox и других, прекративших принимать платежи из России.