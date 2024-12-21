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21.12.2024 в 17:00

«Ёбидоёби» сменила название после долгих судебных разбирательств

Речь идет только о юридическом наименовании компании

Сеть суши «Ёбидоёби» после нескольких лет разбирательств и попыток обойти постановления суда все-таки сменила название, сообщает «РИА Новости». Но речь идет лишь о юридическом названии компании, теперь оно звучит как «Суши с приставкой суши».

Название бренда, использующееся в логотипах и рекламе, «Ёбидоёби» менять не будет, поскольку судебные разбирательства касались именно юрлица.

Добавим, сеть несколько лет отстаивала свое название, но в апреле прошлого года Арбитражный суд Красноярского края признал название «Ёбидоёби» противоречащим принципам гуманности и морали и обязал сменить его. Третий арбитражный апелляционный суд и суд по интеллектуальным правам оставили решение Арбитражного суда в силе.

В самой «Ёбидоёби» заявили, что название сети суши — это лексема японского языка, которая переводится как «День недели — суббота» и не содержит сходства с бранными словами.

Но в начале текущего года Верховный суд России подтвердил обязанность сети суши «Ёбидоёби» сменить фирменное наименование.

Ёбидоёби
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