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23.02.2025 в 14:46

Bic переписал «Ромео и Джульетту» одной ручкой

Процесс занял 63 часа, шедевр уместился на 212 страницах

Производитель ручек Bic придумал уникальный способ отпраздновать 75-летний юбилей культовой Bic Cristal Dura+. Кампанию разработало агентство VML.

В честь юбилея бренд переписал «Ромео и Джульетту» Уильяма Шекспира с помощью одной ручки и при поддержке искусственного интеллекта. Для реализации проекта была сконструирована роботизированная рука с ИИ, которая с точностью воспроизводила почерк самого Шекспира. В течение 63 часов она беспрерывно выводила буквы, исписав в итоге 212 страниц и использовав лишь одну ручку Bic.

Весь уникальный процесс создания манускрипта запечатлели в ролике, показав каждый этап — от программирования до написания последней буквы.

Готовое творение компания передала в дар библиотеке Рио-де-Жанейро, где хранится одна из самых больших в мире коллекций классической литературы.

BIC
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