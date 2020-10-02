Библия попала в список самых «неподобающих» книг США

Ассоциация американских библиотек составила топ-100 книг, которые чаще других были предметом критики или цензурных запретов в библиотеках и учебных заведениях США с 2010 по 2019 год. Рейтинг самых «неподобающих» сочинений опубликован на сайте организации.

В список попала Библия, а также произведения американской и британской классики. В том числе антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Также в рейтинге значатся «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера, «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «О мышах и людях» Джона Стейнбека, «Лолита» Владимира Набокова и «Заводной апельсин» Энтони Берджесса.

Кроме того, среди наиболее нежелательных книг оказались популярные произведения «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, «Голодные игры» Сюзанны Коллинз и «Пятьдесят оттенков серого» Э.Л. Джеймс.

На первом месте рейтинга роман Шермана Алекси «Абсолютно правдивый дневник индейца на полставки». Он рассказывает о подростке из индейской резервации, который пытается социализироваться в «белом» американском колледже.

Причины, по которым книги казались читателям и библиотекам оскорбительными или неподобающими — темы, связанные с опытом ЛГБТ+, сексом, отстаиванием религиозных взглядов, расизмом, полицейским насилием и богохульством.