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18+
14.08.2023 в 18:03

Бета-версия приложения «VK Видео» доступна на iOS

Функциональность и рекомендательные алгоритмы будут совершенствоваться

Бета-версия приложения «VK Видео» доступна для владельцев устройств на iOS, сообщает ТАСС. VK намерен выпустить приложение полноценно осенью текущего года.

«Бета-версия "VK Видео" стала доступна на iOS. Ранее приложение было представлено на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android», — цитирует агентство слова пресс-службы.

Пользователи могут просматривать видео. Функциональность и рекомендательные алгоритмы будут совершенствоваться, пояснили в компании.

25 мая 2023 года бета-версия мобильного приложения «VK Видео» появилась в Google Play и RuStore. В приложении «VK Видео» доступен онлайн- и офлайн-просмотр видео из каталога. В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут улучшать с учётом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы, пояснили в VK.

В июле стало известно, что комики из «Импровизаторов» стали ведущими нового тревел-шоу в «VK Видео». Платформа «VK Видео» представила новое тревел-шоу «Чё делаем? Куда идём?» или «ЧДКИ». Ведущими проекта стали комики из шоу СТС «Импровизаторы» — Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Выпуски эксклюзивно будут выходить в официальном сообществе «Импроком» «ВКонтакте».

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