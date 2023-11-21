Антон Беляев прокатился за роялем по ночной Москве в новом ролике «Сбера» о кредитной карте

«Сбер» снял новый ролик о кредитной «СберКарте». Главным героем видео стал известный российский певец Антон Беляев. Он прокатился по ночной Москве, сидя за роялем, и спел песню «Будет всё, как ты захочешь».

Кредитная «СберКарта» — флагманский продукт банка. Компания сняла ролик, чтобы показать простоту её использования, честность условий и радость от покупок, особенно под Новый год.

Беляев исполнил песню «Будет всё, как ты захочешь», отсылая зрителей к тому, что пользование кредитной «СберКартой» — это удобно, можно исполнять все свои желания здесь и сейчас.

Оксана Шевелева, директор маркетинга транзакционного бизнеса B2C «Сбера»: Идея привлечь в проект талантливого музыканта Антона Беляева родилась внутри компании. Нам захотелось создать креатив, который бы идеально вписывался в новогодний контекст за счёт ярких аудио и визуальных деталей. Антон переосмыслил старый трек «Будет всё, как ты захочешь» и исполнил его в авторской аранжировке, создал особую вдохновляющую атмосферу и напомнил нам о том, что нужно верить в свои силы и возможности, а продукты и сервисы «Сбера» помогут прийти к своим желаниям ещё быстрее.

Состав творческой группы

Клиент: «Сбер»

Директор маркетинга транзакционного бизнеса B2C: Оксана Шевелева

Руководитель направления маркетинга карточного бизнеса B2C: Кристина Кузнецова

Агентство: Mosaic

Креативный групп-хед: Игорь Соловьев

Аккаунт групп-хед: Диана Поволоцкая

Аккаунт-менеджер: Ирина Очирова

Lions Production

Режиссёр: Тигран Бежанов