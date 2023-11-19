Белоруссия обяжет «Яндекс Такси» разместить свои серверы на территории страны

В законодательстве Белоруссии об автомобильных пассажирских перевозках произошли изменения, в связи с этим сервису «Яндекс Такси» придется разместить свои серверы на территории республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление белорусского министра транспорта и коммуникаций Алексея Ляхновича.

Он пояснил, что в законе появятся понятия «диспетчер автомобильных перевозок» и «диспетчер такси», которые получат право использовать информационные ресурсы в своей работе и будут нести ответственность в соответствии с законом.

Министр добавил, что представители «Яндекс Такси» «сейчас, наверное, узнали, что готовятся соответствующие документы, начали потихоньку переводить серверы и создавать юридические лица на территории Республики Беларусь».