Агентство SenseSay сняло Папу Римского в ролике для BelkaCar

Команда проекта уверяет, рекламные ролики BelkaCar всегда отличались своей «нерекламностью». Бренду уже давно понятно, что в этой категории минутные клипы с историей работают лучше, чем классические тридцатисекундники.

Так как суть каршеринга как сервиса в Москве уже никому объяснять не надо, можно поставить продуктовые характеристики на второе место и заняться имиджем, увеличивая лояльность и привлекая новых пользователей добрыми сюжетами и неожиданным сторителлингом.

Ситуация, когда срочно нужно кого-то встретить или откуда-то забрать, близка многим. В ролике BelkaCar этот сюжет раскрывает Евгений Шевченко, актер и бывший КВН-щик.

Режиссер Артемий Ортус признается, что сначала, получив сценарий, он не верил в потенциал ролика и относился скептически, без энтузиазма. Но обсуждение проекта с креаторами и продакшном зарядило его, и Артемий пересмотрел скрипт и своё отношение к нему.

Артемий Ортус, режиссёр: Все решает команда — в этом проекте все сошлось, от звёзд до ментального подхода к работе. Я безумно уважаю девчонок из продакшн-студии, которые пошли на все мои желания и «хотелки», самое дружелюбное агентство, и это безусловно повлияло на результат. А ещё я кайфанул от актера Жени, фанатом которого я являюсь. Я безумно любил команду «Фёдор Двинятин», и когда увидел его на кастинге, без раздумий поверил в наш тандем. Результат — милая, бытовая, стильная коммерческая история с душой, которой я доволен.

Артур Евков, бренд-менеджер BelkaCar: По сравнению с другими каршерингами мы много работаем с видеоконтентом — это наша отличительная черта. С помощью роликов мы не только привлекаем новых пользователей, но и повышаем узнаваемость бренда. У нас нет цели достать пользователей большим количеством мелких пре-роллов, мы хотим, чтобы у человека остались хорошие эмоции после просмотра рекламы, чтобы наш бренд у него ассоциировался с приятными воспоминаниями. Если говорить о данном ролике, то он один из лучших, что мы делали за время существования BelkaCar. А всё потому, что подобралась очень крутая команда: креатив, продакшн, режиссер, оператор, актёры. Работаю с ребятами не первый год, и не первый год получаю истинное удовольствие как от процесса, так и от результата. Спасибо вам большое!

Артем Кашехлебов, сооснователь SenseSay, брендолог PINKMAN: Мы крутили идею, кого и когда можно встретить на каршеринге BelkaCar. Придумался отец девушки, и наша мысль кружилась вокруг этого сюжета. Но слишком это было обычно. Даже скучно. Не цепляла история с обычным папой. И вот в переговорке неожиданно в воздухе повис вопрос «А может римский?». И после синхронного «Га-га-га», сомнений, что мы будем предлагать этот сценарий, уже не было. Все сложилось круто. Режиссер привнес новых крутых моментов и классных нюансов. Актеры сыграли нужное настроение. Получился легкий, динамичный, летний ролик с позитивным послевкусием!

Полина Назарьева, продакшн-директор Grandma Production: Когда мы первый раз прочли сценарий, было абсолютно ясно — победит именно он! Это наш шестой проект для BelkaCar, и по-моему, самый удачный. Тот самый момент, когда соединилось всё: dream-team с любимым Тёмой Ортусом, отличный скрипт и абсолютно уверенный в своих предпочтениях клиент.

Состав творческой группы:

SenseSay (PINKMAN)

Артём Кашехлебов

Александр Никифоров

Наташа Фомина

Ксюша Морозова

Grandma Production

Режиссер: Артемий Ортус

Оператор: Виталий Зайцев

Продакшн-директор: Полина Назарьева

Продюсеры: Ольга Шарова, Евгения Митасова

Художник-постановщик: Анастасия Токарева

Второй режиссер: Ростислав Ковалевский

Директор съемочной группы: Александр Любенко

В ролях:

Евгений Шевченко, Янина Исаичкина, Витя Трубачев, Роберт Фишман