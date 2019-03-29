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18+
29.03.2019 в 17:40

Белгородская чиновница покинула свой пост после инаугурации под музыку из «Звездных войн»

Саундтрек из «Звездных войн» заиграл по время выхода к присяге нового мэра Белгорода

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Youtube

Глава городского управления культуры Людмила Грекова уволилась после казуса с музыкальным сопровождением во время инаугурации нового мэра Белгорода Юрия Галдуна. Чиновник вышел к присяге под саундтрек «Звездных войн», сообщает RT.

Прямая трансляция мероприятия велась на YouTube, но после происшествия прекратилась, а ролик был удален. Но дальше по социальным сетям разошелся урезанный 20-секундный ролик с происшествием.

Почему зазвучала именно эта музыка — непонятно. Грекова сначала заявила, что они с коллегами хотели подобрать более современную музыку. Позднее инцидент назвали ошибкой со стороны звукооператора.

Видео с белгородским мэром стало популярным, а пользователи сетей начали накладывать саунтрек на другие выступления чиновников. А новостной канал «Белгород-1», занимавшийся освещением скандала, получил от мэра 5 тысяч рублей в виде пожертвования.

«Перевёл деньги Telegram-каналу «Белгород-1». Не мог этого не сделать. Реально благодарен за работу», — написал Галдун.

Белгород Звездные войны
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