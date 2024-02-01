Супруги Бекхэм повторили вирусный ролик про «Роллс-Ройс» в рекламе Uber Eats к Super Bowl

В рекламе платформы для доставки еды Uber Eats и агентства Special US к Super Bowl-2024 снялась одна из самых крепких и влиятельных семейных пар Англии — Дэвид и Виктория Бекхэм. Пара воссоздала завирусившийся в соцсетях момент из документального фильма «Бекхэм», когда звезде мирового футбола пришлось напомнить своей супруге, что нужно «быть честной».

Тогда певица назвала себя и Дэвида «выходцами из рабочего класса». В её монолог вмешался сам футболист и заставил жену признаться, что в детстве отец возил её в школу на «Роллс-Ройсе».

В тизере Uber Eats Виктория, которая появляется в футболке с надписью «У моего папы был "Роллс-Ройс"», постоянно путает детали, связанные с их съёмками в рекламе к Суперкубку. Сначала она говорит, что они с Дэвидом собираются сняться в «небольшой рекламе». На что футболист, выглядывая из-за угла, отвечает ей ставшей уже мемом фразой: «Будь честной».

Затем Виктория «запуталась», для какого крупного спортивного события готовится ролик. А в финале она пообещала, что в рекламе появится актриса Джессика, а не Дженнифер Энистон. Тизер заканчивается словами: «Что бы вы ни забыли в это воскресенье [11 февраля — дата финальной игры за Суперкубок — прим. Sostav], помните о Uber Eats».

Меньше двух недель остаётся до финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Super Bowl — одно из главных событий года, во время трансляции которого разворачивается не только спортивная борьба, но и битва крупнейших брендов за внимание потребителей. Ранее Sostav рассказывал, чем планируют удивить бренды на Super Bowl-2024.